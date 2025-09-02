Reconocida influencer despide entre lágrimas a su hijita de 9 años: "Mi bebé murió"

El panorama digital, habitualmente inundado de humor y mensajes positivos por parte de la influencer dominicana Ironelly Paola Corona fue testigo de una noticia lamentable.

El pasado viernes 29 de agosto de 2025, Ironelly Paola, con el corazón roto y entre lágrimas, comunicó a su comunidad el deceso de su pequeña Vismely.

La dolorosa revelación ocurrió apenas dos semanas después de que la influencer pidiera oraciones por la recuperación de su hija tras una intervención quirúrgica, mostrando fe y esperanza en ese momento.

A través de un conmovedor video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Ironelly Paola compartió la noticia.

"Les hago este video para decirles que mi bebé murió. Ahora ya está en las manos de Dios, es muy difícil, pero estoy agradecida con Dios por dejármela todo el tiempo que me la dejó. Hizo su voluntad", expresó con la voz entrecortada, evidenciando una profunda tristeza.

La influencer, conocida por su entereza, también extendió su gratitud por las miles de oraciones y muestras de cariño recibidas durante la batalla de salud de su hija.



¿Qué tenía la hija de la influencer Ironelly Paola?

Vismely enfrentó diversos padecimientos y complicaciones de salud que deterioraron su bienestar. Según se detalla, la pequeña nació con trisomía 13 y, en el último mes, su estado de salud se agravó considerablemente, requiriendo su ingreso a una Unidad de Cuidados Intensivos.

Previamente, Ironelly había solicitado ayuda a sus seguidores, llorando y desesperada, en busca de un lugar con cuidados intensivos, pues su hija estaba "muy mal con un paro respiratorio y un sangrado en sus pulmones".

Lamentablemente, a pesar de la cirugía a la que fue sometida, Vismely no resistió.

La noticia provocó una oleada de mensajes de apoyo y solidaridad en todas las redes sociales. Usuarios y seguidores expresaron su dolor y enviaron fuerzas a la influencer para que pueda superar este difícil episodio, destacando la fortaleza de Ironelly al compartir públicamente una pérdida tan íntima y dolorosa.

Este acontecimiento marca un antes y un después en la vida de Ironelly Paola Corona, quien afronta una dura realidad personal bajo la mirada de miles de personas que la han visto crecer en redes.