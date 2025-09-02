Reconocido influencer y su airado reclamo tras fotomulta: “El verdadero perjudicado es uno”

Uno de los problemas que hay para los conductores del país es el tema relacionado con las fotomultas, en especial en ocasiones que no son correspondidas, sin embargo, el creador de contenido Juan Andrés Arenas compartió en sus redes sociales su historia y cómo fue afectado por este tipo de infracción.

Por medio de sus redes sociales, Juan Andrés Arenas relató que recibió una fotomulta por supuestamente, haber usado su vehículo bajo la restricción del pico y placa en Medellín donde según el creador de contenido por un error de las cámaras que realizan la vigilancia tuvo que pagar $600.000.

Arenas indicó que decidió contratar una grúa para que recogiera su vehículo, debido a que este tenía pico y placa, con el fin de poder desplazarse de su residencia hasta el lugar de un evento que tenía, situación que ocurrió sin contratiempos, sin embargo, días después llegó la notificación de la fotomulta.

“Uno quiere hacer las cosas bien, ser un buen conductor, y el premio es una sesión de fotos, mal hecha, por $600.000. (...) Yo dije, llevemos el carro en grúa para evitarnos problemas; yo me quería evitar problemas con toda la situación que está pasando actualmente con el tránsito en Medellín”, dijo en uno de sus videos colgados en Instagram.

¿Qué explicó Juan Andrés Arenas sobre su fotomulta?

El creador de contenido Juan Andrés Arenas, explicó que no debe haber motivo para ser sancionado con la infracción, en especial porque no infringió ninguna norma de este territorio, al punto que durante el vídeo criticó el sistema de fotodetección que hay en esta ciudad.

Sumado a esto, explicó que no desea sufrir más inconvenientes con las autoridades de tránsito, por lo cual en las fotos que compartió en el vídeo no tapa las placas del vehículo, así mismo, optó por recomendar a sus seguidores a usar el transporte público en esta ciudad para evitar problemas.

“Créanme que le tapó las placas al carro, le pongo un cubreplacas, y ahí llega tránsito a molestar. Y a uno como usuario lo que le toca es acceder a un proceso que puede durar hasta más de un mes en apelación. Y es que lo más descarado es que es evidente que el carro va en una grúa. Lo mejor es andar en transporte público en Medellín”, concluyó Arenas, en una publicación que tiene más de 15.000 interacciones en Instagram.

