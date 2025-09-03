Jugador colombiano le da cachetada a árbitra en pleno partido; ocurrió lo peor

Un hecho insólito sacudió el fútbol colombiano este fin de semana. Durante un encuentro de la Primera C, el jugador de apellido Bolívar, protagonizó un episodio que ya recorre las redes sociales: en medio de una discusión con la jueza central, la árbitra samaria Vanessa Ceballos, el deportista perdió el control y terminó dándole una cachetada frente a todos los presentes.

El momento quedó grabado en video y rápidamente se viralizó en distintas plataformas, generando indignación entre hinchas, jugadores y autoridades deportivas. Las imágenes muestran con claridad la acción del futbolista, quien en medio del reclamo se acercó a la árbitra y le lanzó un golpe en el rostro, interrumpiendo de manera abrupta el desarrollo del compromiso entre Quique y Real Alianza Aracataca.

La reacción de los aficionados no se hizo esperar. En redes sociales, cientos de usuarios reprocharon lo ocurrido y exigieron sanciones ejemplares para Bolívar, señalando que este tipo de comportamientos no tienen cabida en el deporte. Incluso varios exjugadores y periodistas deportivos se pronunciaron, resaltando la importancia de defender la autoridad de los árbitros dentro del campo.

La Comisión Disciplinaria de la Primera C, competencia organizada por la Difútbol, ya abrió una investigación para definir la sanción correspondiente. Según lo establecido en el Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, cualquier agresión física contra un árbitro puede derivar en suspensiones que van desde seis meses hasta dos años, dependiendo de la gravedad del hecho.

En casos más extremos, cuando se presentan actos reiterados o lesiones de consideración, se contempla la posibilidad de inhabilitaciones definitivas.

¿Cómo está la árbitra agredida?

Por su parte, la árbitra Vanessa Ceballos, con reconocida trayectoria en torneos regionales y recordada por su carácter firme en la dirección de partidos, no ha ofrecido declaraciones públicas. Sin embargo, trascendió que se encuentra bien físicamente y que reportó la agresión en el informe arbitral, documento que será clave en la decisión final del ente disciplinario.

El video del golpe a la jueza Ceballos ya circula masivamente en páginas deportivas, y cada vez son más las voces que piden que Bolívar reciba un castigo ejemplar, tanto para dar un mensaje a los demás jugadores como para salvaguardar la integridad de quienes imparten justicia en el campo.

Lo que le podría pasar al jugador

De confirmarse la sanción, Bolívar podría quedar fuera de las canchas por un periodo mínimo de seis meses, lo que afectaría de manera directa su carrera en la Primera C. Incluso, si la Comisión considera que la agresión fue grave, existe la posibilidad de que la suspensión se extienda hasta dos años. Esto representaría un golpe importante no solo para el jugador, sino también para su equipo, que perdería a uno de sus integrantes en plena competencia.