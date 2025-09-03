En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
CINTIA COSSIO ES MAMÁ POR SEGUNDA VEZ
CASO VALERIA AFANADOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Jugador colombiano le da cachetada a árbitra en pleno partido; ocurrió lo peor

Jugador colombiano le da cachetada a árbitra en pleno partido; ocurrió lo peor

El jugador colombiano fue captado en video cuando le dio una cachetada a la árbitra Vanessa Ceballos, generando indignación y pedidos de sanción.

Publicidad

Publicidad

Publicidad