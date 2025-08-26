En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
LINK PARA CUPOS EN COLEGIOS
LETRA DE LA CANCIÓN BA BA BAD
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Esto pasó con los zapatos que los hinchas de Millonarios tiraron a la tribuna, ¿los regalaron?

Esto pasó con los zapatos que los hinchas de Millonarios tiraron a la tribuna, ¿los regalaron?

La entidad encargada de la logística de El Campín reveló cuál fue el destino de los zapatos que algunos hinchas de Millonarios tiraron a la tribuna en forma de protesta por los malos resultados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad