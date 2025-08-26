Esto pasó con los zapatos que los hinchas de Millonarios tiraron a la tribuna, ¿los regalaron?

El miércoles 20 de agosto se disputó el compromiso pendiente entre Millonarios y Unión Magdalena, encuentro que contó con la presencia masiva de aficionados en las tribunas. Durante el desarrollo del partido, desde la gradería norte del estadio El Campín, numerosos hinchas comenzaron a arrojar zapatos al terreno de juego como forma de protesta por la situación actual del equipo capitalino.

Lee más:" type="text/html" data-cms-ai="0"> Reconocido periodista contó cómo son las fiestas de Dayro Moreno: "Eso iba para tres días"

El objetivo de esta singular manifestación era enviar un mensaje claro a la dirigencia del club: que intentaran “ponerse en los zapatos de los seguidores”. Este curioso episodio rápidamente se viralizó en redes sociales, ya que era la primera vez que se registraba una demostración de este tipo en el fútbol colombiano.



Jogo entre Millonários x Union Magdallena



confusão na Área do Union... corta pra torcida visitante enlouquecendo e jogando sapato no campo KKKKKKKKKKK pic.twitter.com/I1SOgwuMjJ — lucas (@Bnvds1) August 21, 2025

El choque entre bogotanos y samarios tuvo que interrumpirse por cerca de 20 minutos, debido a que no existían condiciones para continuar con normalidad. Al término del encuentro, Unión Magdalena consiguió su segunda victoria en el campeonato, mientras que Millonarios se quedó sin entrenador tras la renuncia de David González.



¿Qué sucedió con los zapatos lanzados en El Campín?

Uno de los interrogantes que surgió tras lo ocurrido fue el destino de los zapatos que terminaron acumulados en el costado norte del estadio. La empresa Sencia, responsable de la administración y mantenimiento del escenario, así como de su disponibilidad para espectáculos, aclaró la situación.

Lee más: " type="text/html" data-cms-ai="0">Hugo Rodallega revela de cuánto fue su primer sueldo como jugador: "No podía creerlo"

Publicidad

Según declaraciones recogidas por Portafolio, la compañía informó que todo el calzado fue entregado a los líderes de las barras ubicadas en esa tribuna. Esto sugiere que la mayoría, e incluso la totalidad, de los zapatos regresaron a manos de sus propietarios, quienes protagonizaron esta inédita acción.



¿Quién asumirá la dirección técnica de Millonarios?

Tras la salida de González, surgió la incógnita sobre quién tomaría el mando del equipo para lo que queda de la temporada. Dos días después, el club anunció oficialmente el regreso de Hernán Torres como nuevo director técnico, con la misión de liderar al conjunto en la liga y la copa.

¡Hernán Torres, Bienvenido de nuevo a la Familia Azul! 🖋🔥Ⓜ️



▶️ Mas detalles en https://t.co/fTtSawCUE8 pic.twitter.com/tVTQadayeB — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 22, 2025

“Millonarios FC le da la bienvenida a Hernán Torres Oliveros como nuevo entrenador del plantel profesional masculino, con contrato por un año. Su equipo de trabajo incluye a Luis Asprilla como asistente técnico y a Jhon Durango en la preparación física”, comunicó la institución en sus redes.

Publicidad

El estratega tolimense vuelve al banquillo azul para iniciar su segunda etapa, recordando que en 2012-II llevó al club a la conquista del título. En su anterior ciclo dirigió 108 partidos, logrando 48 triunfos, 28 empates y 32 derrotas. La expectativa es que bajo su mando, Millonarios recupere el nivel y logre la clasificación a los cuadrangulares.

Mira también: Los secretos de la hinchada de Millonarios | Exclusiva| El Klub de La Kalle