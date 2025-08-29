El día que un pequeño hincha se emberracó con Dayro Moreno: "Su papá no lo quiere"

El fútbol colombiano no solo vive de goles y títulos, también de momentos curiosos que se vuelven virales en segundos. Eso fue lo que pasó el 27 de febrero de 2024, cuando un niño hincha de Millonarios no aguantó la rabia tras la derrota de su equipo frente a Once Caldas en El Campín, y sin pensarlo dos veces, le soltó unas cuantas palabras a Dayro Moreno, el protagonista de la noche.

El partido terminó 0-2 a favor del ‘Blanco Blanco’, con Dayro como gran figura: dio la asistencia del primer gol y anotó el segundo, dejando en silencio a gran parte de la hinchada azul. Sin embargo, afuera del estadio la historia tomó otro rumbo. Un medio independiente que cubre al club bogotano estaba entrevistando a los aficionados y, en medio de la molestia generalizada, apareció un pequeño seguidor que no dudó en llamar “traicionero” a Dayro Moreno frente a las cámaras.

El video se regó por redes sociales y en cuestión de minutos ya era tendencia entre los seguidores embajadores. El desahogo del niño reflejó lo que muchos hinchas sentían: impotencia por la derrota y enojo porque el goleador, que alguna vez vistió la camiseta azul, ahora fuera verdugo de su equipo en su propia casa.

Pero que dices millos David 😂 pic.twitter.com/8UHmLmsfKp — Cristian (DY CAMPEÓN🌟10🇮🇩🦁) (@Cristian_Sf31) February 28, 2024

Más allá del enojo de la tribuna, lo cierto es que Dayro Moreno sigue escribiendo su nombre en la historia del fútbol colombiano. Con ese tanto ante Millonarios alcanzó los 223 goles en el FPC, quedando a solo uno de igualar a Sergio Galván Rey como máximo anotador de todos los tiempos, y a dos de superarlo.

La cifra no es menor: Dayro ha recorrido varias canchas del país y del exterior, pero siempre ha mantenido un olfato goleador que lo tiene a punto de romper un récord que parecía inalcanzable. Cada partido es una oportunidad más para inscribir su nombre con letras doradas en el balompié nacional.

Convocatoria de Dayro Moreno Foto: instagram @fcfseleccioncol

El inesperado regreso a la Selección Colombia

Como si fuera poco, el delantero tolimense volvió a sorprender con una noticia que nadie tenía en el radar: su regreso a la Selección Colombia. Néstor Lorenzo lo incluyó en la convocatoria para los partidos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 frente a Bolivia y Venezuela, rompiendo así una ausencia de casi nueve años.

La última vez que Dayro había estado en una lista oficial fue en 2016, en la previa de la Copa América Centenario y en los juegos clasificatorios al Mundial de Rusia 2018. Desde entonces, a pesar de sus goles constantes, no había sido tenido en cuenta.

Su último tanto con la Tricolor también data de ese año, el 29 de mayo en un amistoso ante Haití disputado en Miami. Allí abrió el marcador en una victoria 3-1, sumando el cuarto gol de su historial con la camiseta nacional.

Hoy, con 39 años y convertido en el máximo artillero histórico del fútbol colombiano, Dayro tiene la posibilidad de cerrar su carrera dejando huella también en la Selección. Para muchos fue una sorpresa verlo en la lista, pero sus números hablan por sí solos: sigue vigente y con hambre de gol.