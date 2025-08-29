Publicidad

La Kalle  / Dayro Moreno

Dayro Moreno

Futbolista colombiano.

  • El día que un pequeño hincha se emberracó con Dayro Moreno
    El día que un pequeño hincha se emberracó con Dayro Moreno
    /Foto: AFP
    Virales

    El día que un pequeño hincha se emberracó con Dayro Moreno: "Su papá no lo quiere"

    Niño hincha de Millonarios llamó “traicionero” a Dayro Moreno tras la derrota en El Campín, mientras el goleador se acerca a un récord histórico y regresa a la Selección Colombia después de nueve años.

  • Dayro Moreno, la gran sorpresa de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia
    Convocatoria de Dayro Moreno
    Foto: instagram @fcfseleccioncol
    Deportes

    Dayro Moreno, la gran sorpresa de la Selección Colombia: ¿hace cuánto no era llamado?

    Dayro Moreno regresa a la Selección Colombia tras nueve años de ausencia, convocado por Néstor Lorenzo para las Eliminatorias al Mundial 2026 ante Bolivia y Venezuela