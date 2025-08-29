La Kalle Dayro Moreno
Dayro Moreno
Futbolista colombiano.
-
El día que un pequeño hincha se emberracó con Dayro Moreno: "Su papá no lo quiere"
Niño hincha de Millonarios llamó “traicionero” a Dayro Moreno tras la derrota en El Campín, mientras el goleador se acerca a un récord histórico y regresa a la Selección Colombia después de nueve años.
-
Dayro Moreno, la gran sorpresa de la Selección Colombia: ¿hace cuánto no era llamado?
Dayro Moreno regresa a la Selección Colombia tras nueve años de ausencia, convocado por Néstor Lorenzo para las Eliminatorias al Mundial 2026 ante Bolivia y Venezuela