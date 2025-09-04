Dayro Moreno y la aterrizada que le pegó Néstor Lorenzo previo a partido de Selección

La selección Colombia se encuentra a pocas horas de enfrentar a Bolivia este jueves, 4 de septiembre por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026, donde la expectativa está puesta en la titularidad de Dayro Moreno, hecho que bajo la caña Néstor Lorenzo en la rueda de prensa.

Recordemos que la última vez que Dayro estuvo en una lista oficial de la selección fue en 2016, en la previa de la Copa América Centenario y en algunos juegos clasificatorios para el Mundial de Rusia del 2018. Por lo cual, su convocatoria después de 9 años generó mucha expectativa en los colombianos.

Ya con 39 años, el delantero tolimense se ha convertido en el máximo artillero histórico del fútbol colombiano, con 373 anotaciones, y en estos momentos se encuentra en un momento brillante con su club el Once Caldas con 8 goles en la Copa Sudamericana, convirtiéndolo en una opción real para la titularidad.

Sin embargo, durante la última rueda de prensa el estratega nacional confirmó cuál es el plan que tiene con el artillero y su rol durante este partido.



¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre la titularidad de Dayro Moreno?

El entrenador argentino, Néstor Lorenzo explicó ante los medios de comunicación que: “Dayro es un jugador más dentro del plantel. Se ha ganado la convocatoria con base en lo que está haciendo en su club, la continuidad y regularidad que ha tenido. Es una opción como aquellos que van a estar sentados con él en el banco de suplentes”.

Sumado a esto, explicó que Dayro es un jugador con bastante definición y será determinante en algún momento del partido, esto debido a todos sus años de experiencia profesional.

“Es un jugador preciso en la definición, no le pesa jugar en determinados ambientes, tiene experiencia y, después, compite con todos los delanteros que son grandes jugadores con buen momento”, explicó Lorenzo en la rueda de prensa previa al encuentro definitivo contra Bolivia.

Sentenciando así el rol de Dayro Moreno como suplente en este encuentro, pero muchos periodistas especializados y usuarios en redes sociales tienen la esperanza que el entrenador de Colombia cambie de parecer y utilice al artillero del Once Caldas para garantizar la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del 2026.

