La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Dayro Moreno reveló todo sobre encuentro con Natalia París, ¿hubo romance?

Dayro Moreno reveló todo sobre encuentro con Natalia París, ¿hubo romance?

El goleador Dayro Moreno entregó detalles de un encuentro cercano que tuvo con la modelo paisa, Natalia París. Su relato se volvió viral tras su llamado a la Selección Colombia.

Dayro Moreno jugador colombiano, Natalia París modelo y DJ
Fotos tomadas de @nataliaparisartist y @dayrogol17
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 10:12 a. m.

