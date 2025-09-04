Dayro Moreno reveló todo sobre encuentro con Natalia París, ¿hubo romance?

Uno de los sueños que tenían los colombianos fue la convocatoria de Dayro Moreno para la última fecha de la eliminatoria al Mundial de Estados Unidos 2026, para asegurar el tiquete directo a la fecha orbital. Es tal el auge por el llamado del delantero, quien en una entrevista reveló detalles nunca antes contados de un breve encuentro que tuvo con Natalia París.

El impacto que tuvo el regreso de Dayro Moreno a la selección fue tan grande que varias marcas volvieron a establecer contratos con el delantero. Sin embargo, una marca de bebidas hidratantes grabó un comercial con el atacante del Once Caldas, días previos a la convocatoria nacional y hay contó la anécdota de cuando grabó un comercial junto a Natalia París y otras modelos nacionales.



“Me llamó una marca y allá estaba Natalia París y otras modelos; todas estaban en hilo dental. Ahí aprendí eso, que por algo yo estaba ahí, que para eso estudiamos”, fueron las palabras de Dayro en el clip que rápidamente se convirtió en viral, debido a las revelaciones del delantero.

¿Cuándo fue el último llamado de Dayro Moreno a la selección Colombia?

El llamado de Dayro Moreno en la lista oficial para la doble fecha eliminatoria contra Bolivia y Venezuela generó mucha expectativa por parte de los colombianos, quienes deseaban volver a ver al delantero tolimense con la camiseta tricolor después de 9 años de ausencia.

La última vez que Dayro estuvo en una lista oficial fue en 2016, en la previa de la Copa América Centenario y en algunos juegos clasificatorios para el Mundial de Rusia del 2018. Después de esta fecha, el delantero nacional no conformaba una nómina de la tricolor.

El último gol del delantero con la selección Colombia fue contra Haití, en un amistoso preparatorio marcando el primer gol de la victoria tricolor 3-1, siendo ésta su tercera anotación en 32 partidos oficiales.

Por otro lado, el tanto más recordado del delantero con la tricolor fue el marcado a Argentina el 21 de noviembre del año 2007 en el Estadio El Campin, sellando el triunfo nacional ante la albiceleste.

Hoy, con 39 años se ha convertido en el máximo artillero histórico del fútbol colombiano, con 370 anotaciones, Dayro Moreno tiene la posibilidad de ayudar a lograr la clasificación de Colombia al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México y así cerrar su carrera dejando huella también en la Selección.

