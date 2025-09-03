En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
CINTIA COSSIO ES MAMÁ POR SEGUNDA VEZ
CASO VALERIA AFANADOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Colombia vs. Bolivia: este sería el ganador según la IA

Colombia vs. Bolivia: este sería el ganador según la IA

Le preguntamos a la IA por el ganador del partido Colombia vs. Bolivia en Eliminatorias y su respuesta sorprendió a muchos.

Colombia vs. Bolivia: ¿quién ganará el partido según la IA?
Colombia vs. Bolivia: ¿quién ganará el partido según la IA?
/Foto: AFP/ composición IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 09:24 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad