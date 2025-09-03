Colombia vs. Bolivia: este sería el ganador según la IA

La Selección Colombia está a un solo paso de confirmar su clasificación al Mundial 2026. Este jueves 4 de septiembre será clave en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde la ‘tricolor’ recibe a Bolivia por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido tendrá transmisión EN VIVO por Gol Caracol y Ditu, y promete ser uno de los más emocionantes del calendario.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan con la obligación de asegurar los tres puntos para sellar el cupo directo a la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, el panorama es tan favorable que incluso con un empate la selección tendría asegurada su presencia en el torneo orbital.

Colombia ocupa actualmente la sexta posición con 22 puntos tras 16 jornadas, lo que significa que está en la zona de clasificación directa. La hinchada espera que, frente a Bolivia, el equipo ratifique el buen momento que ha mostrado en la recta final de la competencia y logre un triunfo en casa, donde siempre ha sido fuerte gracias al calor, la afición y la mística del Metropolitano.

Hora y canal para ver EN VIVO Colombia vs. Bolivia

El compromiso entre Colombia y Bolivia será transmitido por Gol Caracol, con cobertura desde las 5:30 p.m. con toda la previa, análisis y comentarios del equipo periodístico liderado por Javier Hernández Bonnet. El pitazo inicial está programado para las 6:30 de la tarde en Barranquilla.

Además, quienes prefieran verlo de manera digital podrán hacerlo a través de la plataforma Ditu, la señal oficial de Caracol Televisión en streaming. También estará disponible en el portal web www.golcaracol.com, donde con solo ingresar al enlace habilitado se podrá seguir cada detalle del encuentro.

De esta manera, los aficionados tienen varias opciones para no perderse ni un minuto del partido más esperado por los colombianos en esta doble jornada de Eliminatorias.

Quién gana, quién pierde: COLOMBIA VS. BOLIVIA, según la IA

Colombia parte como gran favorita para quedarse con la victoria en el Metropolitano. Por la necesidad de sumar y el apoyo de la afición, todo apunta a que la ‘tricolor’ logrará imponerse en casa. Bolivia, por su parte, no tiene margen competitivo y llegaría sin la presión de pelear un cupo, lo que podría llevarlo a jugar con menos exigencia.

El escenario más probable es que Colombia asegure su clasificación con un triunfo. Entre los posibles resultados se manejan marcadores como 2-0 o 3-1, teniendo en cuenta el poder ofensivo de los locales y la fragilidad defensiva de los visitantes. En caso de un empate, el 1-1 aparece como opción, aunque este resultado también le serviría a la ‘tricolor’ para sellar el tiquete al Mundial.

Si hay una derrota, sería un golpe inesperado, pero las estadísticas y el presente futbolístico inclinan la balanza hacia Colombia. Por lo tanto, el panorama más realista es que el equipo de Lorenzo celebre en Barranquilla y confirme su presencia en la cita mundialista del 2026.