VIDEO: LLAMADA DE PETRO Y TRUMP
JOVEN ALEMÁN
ACCIDENTE DE TM
¿ELECTRODOMÉSTICOS CON ORO?
HORÓSCOPO DEL DÍA

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Nuevo giro en el caso del joven alemán fallecido en La Guajira: ¿no fue un robo?

Nuevo giro en el caso del joven alemán fallecido en La Guajira: ¿no fue un robo?

Las autoridades nacionales revelaron un nueva hipótesis sobre el caso del joven alemán que falleció en La Guajira a causa de unos ladrones.

Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de ene, 2026

El fallecimiento de Leif Elxnat Lino, un joven alemán de 26 años, ha conmocionado en todo el país y generó una pronta investigación por parte de las autoridades. El crimen ocurrió el pasado 6 de enero en una zona rural de Manaure, La Guajira, inicialmente fue atribuido a un intento de robo, pero nuevas pruebas han puesto sobre la mesa una teoría distinta que cambia la perspectiva del caso.

Leif Elxnat Lino, quien viajaba en una motocicleta de alto cilindraje hacia el Cabo de la Vela, fue hallado con dos impactos de bala en el pecho en el sector de Cuatro Vías, entre Maicao y Uribia. Inicialmente, todo apuntaba a que los delincuentes querían hurtar su vehículo, la Policía Nacional y el CTI analizan otra hipótesis.

Puedes leer: Las heridas encontradas en el joven alemán que viajaba en motocicleta en La Guajira

Se conoció que a las autoridades se les hizo extraño que los atacantes no se llevaran otras pertenencias de valor, a pesar de que no pudieron encender la motocicleta debido a su sistema de seguridad. Tanto es así que, el coronel Salomón Bello, comandante de la Policía de La Guajira, señaló que este crimen pudo derivarse de una discusión o enfrentamiento que la víctima sostuvo con alguien en el camino.

Por otro lado, también descartaron la posibilidad de que se tratara de un ataque de grupos armados como el ELN, calificando el hecho como un acto de delincuencia común o un conflicto personal momentáneo.

¿Qué más se conoció en el caso de Leif Elxnat Lino?

La pérdida de Leif Elxnat Lino llegó hasta los oídos de Miriam Astrid Angarita, rectora de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, donde el estudiante de alemán realizaba un intercambio desde agosto de 2025, expresó su profundo dolor. El joven, oriundo de Darmstadt, era estudiante de ingeniería ambiental y destacaba por su compromiso con proyectos de economía circular.

Puedes leer: Encuentran sin vida a la hija de un actor de Hombres de Negro durante Año Nuevo

Angarita confesó la dificultad emocional que enfrenta tras la pérdida de un estudiante que describió como "dulce, sonriente y trabajador". En una sentida declaración, admitió que le resulta difícil redactar el discurso de bienvenida para el nuevo semestre: "Me está costando trabajo redactar esas palabras de decirle: 'Vale la pena Colombia', cuando hay tanta violencia y tanta dificultad".

Por lo cual, se conoció que para agilizar la captura de los responsables, la Gobernación de La Guajira ofreció una recompensa de 70 millones de pesos por información efectiva para dar con los responsables de este crimen. Mientras tanto, la Policía ha reforzado la seguridad en el sector desértico para proteger a los turistas.

