La Kalle  / Noticias  / Nación  / Luto en el arte: fallece Beatriz González, una de las artistas más representativas del país

Luto en el arte: fallece Beatriz González, una de las artistas más representativas del país

La colombiana perdió la vida a sus 93 años, y dentro de su legado hay una obra para comprender la memoria y la historia del país.

Beatriz González fue una de las artistas más icónicas del país
Luto en el arte: fallece Beatriz González, una de las artistas más representativas del país
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de ene, 2026

El mundo cultural nacional se encuentra de luto tras la partida de Beatriz González Aranda, una de las figuras más importantes del arte contemporáneo en Colombia. La maestra, nacida en Bucaramanga el 16 de noviembre de 1932, falleció este viernes 9 de enero de 2026 a los 93 años.

Su deceso, fue confirmado por su hijo Daniel Ripoll, quien mencionó que todo se debió a un deterioro progresivo en su estado de salud, lo que ocasionó que perdiera la vida en su casa.

Puedes leer: Nuevo giro en el caso del joven alemán fallecido en La Guajira: ¿no fue un robo?

Beatriz González no fue solo una pintora; fue una historiadora, crítica, curadora y educadora que dedicó más de seis décadas a documentar la identidad colombiana. Al punto que su obra es considerada un reflejo del país turbulento, capturando el dolor, la memoria y la vida cotidiana de una nación atravesada por el conflicto.

Tanto es así que, por medio de su arte transgresor, ella buscó remarcar la importancia del duelo y la memoria colectiva. Por lo cual, en sus obras más icónicas destacan, "Los suicidas del Sisga", una pieza que fue exhibida en el Tate Modern de Londres, uno de los museos más importantes del mundo.

De igual forma, otras de sus obras son las "Auras anónimas", la cual es una intervención en los columbarios del Cementerio Central de Bogotá. "La guerra y la paz" y series inspiradas en las víctimas de la violencia de los años noventa.

¿Cómo fue la carrera de Beatriz González?

Beatriz inició sus estudios en arquitectura, pero decidió volcarse a las Bellas Artes en la Universidad de los Andes, donde fue alumna de Marta Traba y Juan Antonio Roda. Luego realizó su primera exposición individual en 1964 en el Museo de Arte Moderno de Bogotá.

Puedes leer: Fallece reconocida actriz de Scary Movie por causas desconocidas; tenía 62 años

Su trabajo logró escalar hasta tener colecciones permanentes de museos prestigiosos como el MoMA de Nueva York y el Museo Reina Sofía de Madrid. Por otro lado, se desempeñó como curadora jefe de las colecciones de arte e historia del Museo Nacional de Colombia entre 1989 y 2004.

De igual forma, su compromiso con su ciudad natal fue tal que decidió donar su archivo personal al Banco de la República en Bucaramanga para "poner a Bucaramanga en el mapa" de la investigación artística.

Instituciones como la Fundación Gilberto Álzate Avendaño han resaltado que su obra "transformó la manera de mirar nuestra historia". Definida a veces como una pintora de "provincias" que utilizaba el humor y la tragedia para narrar la política.

