La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Fallece reconocida actriz de Scary Movie por causas desconocidas; tenía 62 años

Fallece reconocida actriz de Scary Movie por causas desconocidas; tenía 62 años

El cuerpo sin vida de la actriz fue encontrado por un amiga al llegar a su vivienda; alcanzó la fama tras su participación en Scary Movie.

Jayne Trcka pierde la vida a sus 62 años
Fallece reconocida actriz de Scary Movie por causas desconocidas; tenía 62 años
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de ene, 2026

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras el fallecimiento de Jayne Trcka, la reconocida fisicoculturista y actriz que alcanzó la fama mundial por su papel de profesora de educación física, Miss Mann, en la comedia "Scary Movie". La artista fue hallada sin vida en su residencia de San Diego, California, a la edad de 62 años.

De acuerdo con los reportes oficiales, el fallecimiento de Jayne ocurrió el pasado 12 de diciembre, pese a esto, la noticia se confirmó en los días recientes. El cuerpo de la actriz fue encontrado por una amiga cercana en la cocina de su casa.

Puedes leer: Fallece bebé de exparticipante de Acapulco Shore: tenía dos meses de nacido

Tanto es así que esta mujer acudió al domicilio preocupada tras realizar varias llamadas que no obtuvieron respuesta; al ingresar, encontró a Trcka inconsciente y procedió a llamar a los servicios de emergencia, quienes confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

A pesar de la intervención de la oficina del médico forense del condado de San Diego, la causa de la muerte aún no ha sido determinada y permanece bajo investigación. El hijo de la actriz declaró a medios como TMZ que su madre no padecía enfermedades ni condiciones médicas previas conocidas.

¿Quién fue Jayne Trcka

La actriz nació el 27 de febrero de 1963 en Saint Paul, Minnesota, donde desde muy joven mostró una fuerte inclinación hacia la actividad física, practicando gimnasia antes de descubrir su verdadera pasión: el levantamiento de pesas.

Puedes leer: Fallece reconocida periodista a los 35 años; era nieta de John F. Kennedy

En 1986 se mudó al sur de California, donde consolidó una carrera meteórica en el fisicoculturismo durante las décadas de los 80 y 90. Tanto es así que dentro de sus logros se encuentra un Campeonato Estatal de California (1997), también obtuvo el primer lugar del Junior Nationals (1998)

Así mismo, fue portada y colaboradora en revistas especializadas como MuscleMag International y Women’s Physique World. De igual forma, gracias a su fisico, le permitió saltar a la fama al tener un papel en"Scary Movie", así mismo, la convirtió en una figura reconocible para el gran público.

Además, participó en programas de televisión como The Drew Carey Show, Whose Line Is It Anyway? y en el famoso video musical "Telephone" de Lady Gaga. En los últimos años, Jayne Trcka había diversificado su carrera profesional trabajando como agente inmobiliaria en el sur de California.

Mira también: Yeison Jiménez reflexiona sobre la felicidad y lanza una frase contundente: “Es efímera”

