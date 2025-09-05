En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
FERIA DEL HOGAR 2025
NUEVO LOOK DE AIDA VICTORIA MERLANO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Dayro Moreno rompe el silencio sobre la relación con su papá, ¿si lo quiere?

Dayro Moreno rompe el silencio sobre la relación con su papá, ¿si lo quiere?

El papá de Dayro Moreno puso la cara y reveló la verdad sobre la frase viral, aclarando si realmente quiere al jugador colombiano.

Publicidad

Publicidad

Publicidad