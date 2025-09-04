Colombia golea 3-0 a Bolivia y asegura su cupo al Mundial 2026 en Barranquilla

La Selección Colombia cumplió y lo hizo a lo grande en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Con un marcador contundente de 3-0 sobre Bolivia, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo selló de manera anticipada su clasificación al Mundial 2026. La fiesta estuvo cargada de goles, emoción y una hinchada que no dejó de alentar desde el primer minuto.

El encuentro comenzó con la ‘tricolor’ tomando la iniciativa. El calor de Barranquilla y el empuje de la gente marcaron el ambiente desde el pitazo inicial. Apenas rodó el balón, los colombianos mostraron que querían liquidar el partido rápido y no dar espacio a las sorpresas.

El primer grito de gol llegó de los pies de James Rodríguez, quien volvió a ser protagonista en una cita importante. El ’10’ capitalizó una jugada colectiva, definió con clase dentro del área y levantó a todo el estadio. Con esa anotación, Colombia tomó confianza y se adueñó por completo del compromiso.

La segunda emoción vino en los botines de Jhon Córdoba, quien sigue confirmando que es uno de los delanteros más efectivos de la era Lorenzo. El atacante aprovechó un pase filtrado, ganó en potencia y remató cruzado para poner el 2-0 antes del descanso. La defensa boliviana no tuvo cómo detenerlo y el público barranquillero celebró con euforia el tanto que prácticamente aseguraba la victoria.

Ya en el complemento, con el marcador a favor, Colombia manejó el ritmo del juego. Bolivia intentó reaccionar, pero la zaga nacional respondió con seguridad y el arco de Camilo Vargas nunca estuvo en verdadero riesgo. El cierre del espectáculo estuvo a cargo de Juan Fernando Quintero, que con su zurda mágica selló el 3-0. El volante entró con decisión y, tras recibir al borde del área, sacó un disparo imposible para el arquero visitante.

Así queda la tabla de clasificación

Con este triunfo, la Selección llegó a 25 puntos en la tabla, quedando instalada en la tercera posición de las Eliminatorias y con tiquete asegurado a la Copa del Mundo. El triunfo le permite a Colombia enfrentar el duelo frente a Venezuela sin presión, ya con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo.

El Metropolitano fue testigo de una de las noches más vibrantes de los últimos años. La gente desbordó alegría en las tribunas, con camisetas amarillas ondeando y cánticos que retumbaron hasta el final. Barranquilla, una vez más, se confirmó como la casa de la Selección, con ese calor y energía que empujaron al equipo hasta conseguir la clasificación.

La gestión de Néstor Lorenzo sigue sumando puntos positivos. Bajo su mando, la ‘tricolor’ no solo ha encontrado regularidad en resultados, sino también una idea clara de juego, mezclando experiencia con juventud. La combinación de líderes como James y Quintero con la fuerza de Córdoba y otros emergentes le da a Colombia un aire renovado de cara a la cita mundialista.

Ahora, con la clasificación asegurada, el reto será cerrar la Eliminatoria con altura y preparar lo que será la participación en el Mundial 2026, donde el equipo cafetero volverá a medirse con las mejores selecciones del planeta.

