¿Empleados pueden ser despedidos del trabajo por hacer pollas futboleras? Hay una ley

En las épocas de los partidos de la Selección Colombia, se acostumbran a realizar pollas futboleras como una manera de socialización e integración. Sin embargo, está estipulado por la ley que contiene todos los derechos y deberes laborales la prohibición que hay con el incentivo de este tipo de actividades.

Por lo cual, una actividad sencilla como apoyar a la tricolor puede costarle su puesto en la empresa, debido a que así se encuentra estipulado en el código sustantivo del trabajo, o mejor conocido como los deberes y derechos que tiene el trabajador con la empresa. Los cuales son aceptados una vez se firma el contrato.

El artículo 60 del código sustantivo del trabajo indica todas las prohibiciones que tiene el trabajador durante su jornada laboral, donde aspectos como: Llegar en estado de embriaguez, hurtar material o productos de la oficina, faltar al trabajo sin una justa causa que impida su asistencia, entre otros, son causales despido justificado.

¿Por qué lo pueden despedir por hacer pollas futboleras?

Una de las actividades más comunes cuando hay encuentros de fútbol importantes es la realización de pollas futboleras, esta actividad consiste en que un grupo de personas predicen su marcador y recolectan una determinada cantidad de dinero. El ganador es aquel que logró acertar el resultado o se aproximó a lo ocurrido en el evento deportivo.

Sin embargo, el apartado sexto del artículo 60 del código sustantivo del trabajo indica que: “Se prohíbe a los trabajadores hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo.”

Tanto es así que el Código Sustantivo del Trabajo menciona que cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones en especial las resaltadas en los artículos 58 y 60 son causales de despidos justificados por parte de los empleadores. Es decir, por hacer y participar en pollas futboleras corre el riesgo de perder su trabajo.

Pese a que las pollas futboleras es una actividad que no interfiere con su trabajo rutinario del día a día, hacer rifas o colectas de dinero si es una causa importante para la pérdida de su trabajo en estos días.