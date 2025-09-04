Colombia vs. Bolivia: LINK para ver el partido hoy 4 septiembre; GRATIS Y ONLINE

La Selección Colombia se juega el todo por el todo en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Este jueves 4 de septiembre, la ‘tricolor’ recibirá a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla con un solo objetivo: asegurar su clasificación a la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El partido corresponde a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas y tendrá un ambiente de fiesta total en la capital del Atlántico. El pitazo inicial será a las 6:30 p.m., pero la previa arrancará una hora antes, a las 5:30 p.m., en la señal principal de Gol Caracol.

Puedes leer: La promesa de Yeison Jiménez a Dayro Moreno si hace gol: ¿La cumplirá?

Colombia llega a este compromiso con 22 puntos en la tabla, ubicada en la sexta posición luego de 16 jornadas. Un triunfo la dejaría instalada de manera directa en la cita orbital. Sin embargo, el panorama es tan favorable que hasta con un empate contra los bolivianos se sellaría el boleto.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, se mostró confiado pero cauto en la rueda de prensa: “Es un equipo ordenado tácticamente. No creo que se vaya a meter muy atrás, creo que elegirá un bloque medio poblado y compacto para evitar nuestro inicio de circuitos de juego. Es un partido para abrir camino. La responsabilidad es nuestra, es nuestra cancha y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera”, señaló.

Publicidad

Del otro lado, Bolivia viajó con la misión de complicar la fiesta. Su entrenador, Óscar Villegas, advirtió que no habrá concesiones: “Yo creo que ninguna selección, que está clasificada o está en carrera, está para regalar nada. Se juega los puntos y el prestigio de un país”, expresó.

La expectativa en Barranquilla es enorme. La hinchada se prepara para un estadio Metropolitano a reventar, con camisetas amarillas, banderas y cánticos que acompañarán desde el primer minuto.

Selección Colombiana de fútbol, referencial Foto: AFP / Redes Sociales

Publicidad

Link para ver el partido GRATIS EN VIVO y opciones disponibles

Este encuentro entre Colombia y Bolivia se podrá seguir en diferentes plataformas para que nadie se quede por fuera. La transmisión principal estará en la señal de Gol Caracol, con previa desde las 5:30 p.m. y el arranque oficial a las 6:30 p.m.

Para quienes prefieren conectarse desde dispositivos móviles o computadores, la opción está en Ditu, la plataforma de streaming oficial de Caracol Televisión. También se habilitará la señal en línea a través del portal oficial www.golcaracol.com, donde solo será necesario dar clic en el enlace del partido.

Puedes leer: La jugadita de la Selección Colombia para clasificar al Mundial, así pierda contra Bolivia



En pocas palabras, se podrá ver por:

Gol Caracol TV (señal abierta en todo el país).

Ditu, la app de Caracol Televisión.

Página web oficial de Gol Caracol con acceso directo a la transmisión.

Con estas opciones, los hinchas podrán seguir la jornada eliminatoria desde cualquier parte del país y del mundo.

La nómina colombiana llega con nombres de experiencia como James Rodríguez, David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado, acompañados de jóvenes que buscan brillar y consolidarse. Bolivia, aunque ya sin grandes posibilidades, quiere cerrar de buena manera y demostrar que aún tiene con qué dar pelea.

Reacción al partido desde LA KALLE: EN VIVO

Una vez ruede el balón y se dé el pitazo final, la conversación se trasladará a los micrófonos de La Kalle, donde se vivirá minuto a minuto todo lo que suceda con la Selección Colombia. La emisora tendrá análisis, voces de los protagonistas y la reacción inmediata de los hinchas tras el choque frente a Bolivia.

👉 Conéctese aquí para seguir la cobertura EN VIVO de La Kalle: www.lakalle.com

Publicidad