La jugadita de la Selección Colombia para clasificar al Mundial, así pierda contra Bolivia

La Selección Colombia está a punto de afrontar las dos fechas más decisivas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se preparan para enfrentar a Bolivia en Barranquilla y a Venezuela en Maturín, con la ilusión de asegurar su lugar en la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Con la convocatoria ya completa, destacan los regresos de Álvaro Angulo y Dayro Moreno, quienes vuelven al equipo nacional tras varios años de ausencia. La Tricolor ocupa actualmente el sexto lugar de la tabla con 22 puntos, por delante de Venezuela (18) y Bolivia (17), sus próximos rivales directos en esta recta final.

Hasta ahora, las selecciones de Argentina, Ecuador y Brasil ya tienen su pase asegurado al Mundial. Detrás de ellos, otras como Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela y Bolivia aún luchan por los cupos restantes, aunque algunas con mayores probabilidades que otras.



Colombia vs. Bolivia: ¿quién ganará el partido según la IA? /Foto: AFP/ composición IA

¿Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial?

El panorama para Colombia es favorable. Una victoria ante Bolivia le garantiza automáticamente la clasificación directa al Mundial, al alcanzar los 25 puntos, una cifra que dejaría sin opciones a sus perseguidores.

Incluso, un empate en Barranquilla también podría bastar, siempre y cuando Argentina derrote o empate con Venezuela en Buenos Aires, lo que dejaría a los venezolanos sin posibilidades de alcanzarlos.

Lee más: Jugadora de la Selección Colombia femenina perteneció al ESMAD; ¿de quién se trata?

Publicidad

En un escenario más ajustado, si Colombia empata con Bolivia y Venezuela vence a Argentina, la clasificación quedaría pendiente para la última fecha, en la que Colombia visitará a Venezuela. En ese caso, el equipo de Lorenzo tendría que buscar al menos un empate en Maturín para asegurar su cupo directo.

Convocatoria de Dayro Moreno Foto: instagram @fcfseleccioncol

Increíblemente, hasta con dos derrotas seguidas la Tricolor podría clasificar, aunque dependería de otros resultados. Para que eso ocurra, Argentina debería ganarle a Venezuela y Brasil tendría que vencer a Bolivia en la altura de La Paz. Si esos resultados se dan, Colombia mantendría su sexto puesto con 22 puntos, lo que le bastaría para asegurar el último cupo directo.



Cómo se van a jugar las dos últimas fechas de las eliminatorias

Fecha 17:



Colombia vs. Bolivia

Paraguay vs. Ecuador

Argentina vs. Venezuela

Uruguay vs. Perú

Brasil vs. Chile

Publicidad

Fecha 18:



Venezuela vs. Colombia

Bolivia vs. Brasil

Ecuador vs. Argentina

Perú vs. Paraguay

Chile vs. Uruguay

Colombia tiene todo a su favor para sellar su clasificación al Mundial 2026. Ganando, empatando, e incluso en un escenario negativo, las posibilidades están de su lado. Sin embargo, todo se definirá en la cancha.

Mira también: ¿Sin Dayro Moreno? Este sería el 11 de Colombia que enfrentará a Bolivia por un cupo al Mundial