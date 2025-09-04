En vivo
Farándula  / La promesa de Yeison Jiménez a Dayro Moreno si hace gol: ¿La cumplirá?

El cantante de música popular Yeison Jiménez, le hizo una tentadora promesa al delantero de la selección colombiana Dayro Moreno si logra el gol de la clasificación al Mundial.

Dayro Moreno jugador de fútbol, Yeison Jiménez cantante de música popular
Foto: montaje realizado por La Kalle: tomado de @Dayrogol17 y @yeison_jimenez
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 01:38 p. m.

