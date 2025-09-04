La promesa de Yeison Jiménez a Dayro Moreno si hace gol: ¿La cumplirá?

La selección Colombia enfrentará este jueves 4 de septiembre a las 6:30 de la tarde en el estadio Metropolitano de Barranquilla a Bolivia, en un encuentro que podría marcar la clasificación de la tricolor al siguiente Mundial, partido que está lleno de expectativa por el llamado de Dayro Moreno a la tricolor.

Dayro en estos momentos es el actual goleador histórico de la liga colombiana con 373 goles y con su club, Once Caldas, está en un presente implacable debido a sus 8 anotaciones en la Copa Conmebol Sudamérica, motivos suficientes que hicieron su llamado a la tricolor después de 9 años de ausencia.

La convocatoria de Dayro Moreno generó todo tipo de reacciones y sensaciones positivas, debido a que la gente le tiene bastante apreció y desea que esté dentro del terreno de juego para anotar los goles necesarios para llegar de nueva cuenta a un Mundial de Fútbol después de mucho tiempo.

¿Qué promesa le hicieron a Dayro Moreno?

En una publicación realizada por el Gol Caracol, donde preguntaron qué promesa cumpliría si Dayro Moreno anota el gol de la clasificación al Mundial, a lo cual, Yeison Jiménez dejó un mensaje que causó risas entre los usuarios de redes sociales al mencionar que: “Le gastó media”.

Dicho mensaje de Yeison Jiménez es referencia las actitudes que tiene Dayro en su vida personal, dado que es una persona con una gran fama de rumbero, lo cual a lo largo de su carrera no le ha jugado en contra, sino todo lo contrario gracias a su nivel de profesionalismo dentro de las canchas.

Sumado a esto, diferentes marcas aprovecharon la ocasión para prometer diferentes cosas, ya sea, descuentos en viajes, crear un producto con el nombre de ‘Dayro Moreno’, y hasta la comediante Nathy Granada prometió un show gratis.

Además de estos mensajes, muchos seguidores del delantero compartieron las promesas que harían si el delantero marca la anotación. Mensajes como: “Le pido a mi ex que volvamos”, “saco los adornos navideños de una vez y empiezo a celebrar el fin de año”, “Farrita hasta el lunes”, entre otros son los mensajes que se pueden ver en la publicación, expectantes a lo que ocurra con el encuentro.

