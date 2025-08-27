En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
FESTIVAL POPULAR AL PAQUE 2025
LINK CLASES DE NATACIÓN CON COMPENSAR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / Declaración de renta 2025: cinco cambios que desconoces de este requisito ante la DIAN

Declaración de renta 2025: cinco cambios que desconoces de este requisito ante la DIAN

Uno de los beneficios desconocidos por muchos tiene que ver con deducciones por tener hijos de hasta 25 años y que cumplan ciertos requisitos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad