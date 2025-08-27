Drástica advertencia de la DIAN a usuarios de Nequi sobre declaración de renta

En el inicio de la víspera de la declaración de renta en Colombia, la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) informó que los movimientos a billeteras como Nequi representan como una condición adicional, hecho que pueden aumentar las probabilidades que una persona tenga que hacer esta obligación.

Se conoció que esta temporada de recolección de fondos arrancó el pasado 12 de agosto, hecho que provocó que miles de colombianos están revisando los documentos relacionados con sus gastos, ingresos e inversiones. Por lo cual, el DIAN explicó que el movimiento en plataforma en Nequi contribuye como una transferencia adicional.



Si bien es un detalle que las personas suelen pasar por alto, la institución enfatizó que los giros a billeteras virtuales no será el punto central, sino, por el contrario, se centrarán en revisar si las consignaciones que se hicieron durante el 2024 superan cierto tope establecido.



¿Cuál es el tope para declarar renta según la DIAN?

Se conoció por parte de la DIAN que así el contribuyente reciba el salario en una cuenta bancaria y luego lo pase a Nequi, DaviPlata, Nubank o cualquier billetera virtual, esta operación es tomada como una consignación adicional y vuelve a tomarse esta operación como un nuevo ingreso, si hay movimiento de plata por parte de un tercero, ya que para esta son múltiples depósitos entre sí.

Recordemos que para declarar renta, es importante tener en cuenta que durante el año 2025, la entidad estipulo un umbral con base en los giros del 2024 que corresponde a los $65.891.000 en ingresos brutos, compras, consumos, consignaciones o movimientos con tarjetas de crédito.

Si una persona tiene que declarar renta, tiene que recordar que se hará uso del sistema de la Unidad de Valor Tributario (UVT), donde cada unidad corresponde a $47.065, Dichas cifras determinan los montos a partir de los cuales una persona está obligada a declarar, por lo cual aquellos superiores de 1400 UVT deben estar atentos a esto.

Por lo cual, si una persona recibió consignaciones iguales o superiores a este valor, así estuviera entre la cuenta bancaria y las billeteras digitales, estará obligado a presentar el documento ante la DIAN, si no quiere tener inconvenientes a futuro con la entidad y las situaciones económicas.

