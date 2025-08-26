Compensar entrega subsidio de $600.000 a mujeres gestantes; un respiro mes a mes

En un esfuerzo por fortalecer el bienestar de sus afiliados, Compensar, una destacada caja de compensación con presencia en Bogotá y Cundinamarca, lanzó un beneficio económico dirigido a mujeres embarazadas.

Este programa busca brindar un auxilio de $600.000 pesos durante el año 2025, facilitando el acceso a productos esenciales durante el período de gestación.



¿Cada cuánto se entrega el subsidio dirigido a mujeres en estado de embarazo?

El subsidio, valorado en un total de $600.000, no se entrega en una única consignación, sino que se reparte en seis cuotas mensuales de $100.000 cada una.

Estos fondos están designados para la adquisición de productos de la canasta básica familiar, artículos de aseo personal y medicamentos específicos para la madre gestante.

Es importante destacar que el beneficio no se entrega en efectivo; en su lugar, se recarga mensualmente en la Tarjeta Compensar, que puede ser utilizada en una amplia red de supermercados aliados, incluyendo Olímpica, Éxito, Jumbo, Metro, Surtimax y Zapatoca.

Los beneficiarios tienen hasta seis meses después de la última cuota para utilizar el monto total disponible en su tarjeta. Las fechas de pago varían según el mes de postulación, con un cronograma detallado que especifica la disposición de las cuotas en la Tarjeta Compensar.

Si una madre no posee la Tarjeta Compensar, la primera cuota estará disponible tres días hábiles después de la fecha establecida en el cronograma.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio para madres gestantes de Compensar?

Compensar ha establecido condiciones claras para acceder a este importante auxilio, priorizando a las trabajadoras dependientes y sus familias. Pueden solicitarlo:

Trabajadoras afiliadas (cotizantes) a Compensar que pertenezcan a las categorías A o B.

a Compensar que pertenezcan a las categorías A o B. Cónyuges de trabajadores afiliados a Compensar que también estén en categoría A o B.

Es fundamental tener en cuenta que este beneficio está destinado exclusivamente a trabajadores dependientes, por lo que los trabajadores independientes no son elegibles para solicitarlo.

Además de la afiliación y la categoría, se deben cumplir otros requisitos clave:

La madre gestante debe tener al menos 10 semanas de gestación al momento de la solicitud.

Los ingresos del grupo familiar no deben superar los seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que equivale a $8.541.000 pesos en 2025.

Documentos para postulación del subsidio de madres embarazadas de Compensar

Para formalizar la solicitud, las interesadas deben presentar una serie de documentos específicos. El más crucial es una certificación médica expedida por el médico tratante. Este certificado debe incluir:

El nombre completo y n úmero de identificación de la madre gestante.

La fecha de expedición, que no debe tener una antigüedad superior a un mes.

Las semanas o el mes de gestación (con un mínimo de 10 semanas).

El nombre de la EPS o IPS que lo emite.

Los datos y la firma del médico que expide la certificación.

Debe estar en papel membretado o llevar el sello de la EPS o IPS.

Es vital saber que no serán válidos documentos como ecografías, pruebas de embarazo, historias clínicas o el carné prenatal. Además, se requiere una copia del documento de identidad por ambas caras de la solicitante.

El proceso para solicitar el bono se realiza a través del portal web de Compensar. Las interesadas deben:

Crear una cuenta como persona o empresa y completar todos los datos solicitados. Ingresar a la plataforma para gestionar el subsidio de madres gestantes.

En el caso de las cónyuges de trabajadores, la solicitud debe ser realizada por la madre gestante, quien previamente debe estar afiliada a la Caja de Compensación Familiar Compensar.

Es fundamental mantener los datos de contacto actualizados (correo electrónico y número de celular), ya que inconsistencias podrían ser motivo de rechazo de la solicitud.

Este subsidio, si bien es un beneficio voluntario, está sujeto a la disponibilidad de recursos. Compensar invita a las mujeres gestantes y sus familias a visitar su portal web para obtener más información y postularse a este valioso apoyo.