FNA y Secretaría de Hábitat abren opción para comprar casa en Bogotá con subsidios

Bogotá se prepara para una oportunidad trascendental en el camino hacia la vivienda propia. El Fondo Nacional del Ahorro (FNA), con su iniciativa 'FNA por Colombia', traerá a la capital una nueva edición de su feria de vivienda, un evento diseñado para que más familias accedan a proyectos habitacionales con opciones de financiamiento, asesoría y beneficios especiales.
Esta gran feria es una colaboración fundamental con la Secretaría Distrital de Hábitat, que se suma para impulsar el Plan de Vivienda "Mi Casa en Bogotá" y ayudar a los ciudadanos a cumplir el sueño de tener vivienda propia.
La cita imperdible tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de agosto de 2025. Los interesados deberán dirigirse al punto de atención CNA del FNA, ubicado en la Carrera 65 #11-83, en el sector de Puente Aranda, justo frente al Centro Comercial Plaza Central.
El horario de atención será continuado, desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., y lo mejor de todo es que la entrada es completamente gratuita.
Para garantizar un acceso fluido y evitar largas filas, se recomienda encarecidamente la preinscripción en línea. Este paso es crucial para asegurar un cupo dentro de las instalaciones.
El plazo máximo para inscribirse es el jueves 28 de agosto. Los interesados pueden completar un formulario en línea a través del enlace oficial, proporcionando datos como nombre, identificación, celular y correo electrónico. Posteriormente, recibirán información relevante por el medio digital elegido.
Los asistentes a este evento clave tendrán acceso a una variada oferta de servicios y asesorías:
A diferencia de otros programas, para esta feria no es necesario tener las cesantías en el FNA. Basta con abrir una cuenta de ahorro voluntario y acumular aportes equivalentes a 1.2 salarios mínimos (aproximadamente $1.700.000 COP) para poder postularse a un crédito hipotecario.
La feria no solo está dirigida a quienes ya son afiliados del FNA, sino también a aquellos que deseen conocer las alternativas para vincularse a la entidad y comenzar a ahorrar para un futuro crédito de vivienda.
Para facilitar el proceso y evitar contratiempos, el FNA ha detallado los requisitos documentales, que varían según la situación laboral del solicitante. La entidad recomienda revisar con antelación y preparar toda la documentación para agilizar el trámite:
Para empleados:
Para trabajadores independientes:
Para contratistas por prestación de servicios:
Para personas en situación de discapacidad:
Este evento se perfila como un espacio fundamental para que los bogotanos den el gran salto de arrendatarios a propietarios en el corto plazo.
La estrategia del FNA no se limita a Bogotá, pues se planea a nivel nacional para llegar a diversas ciudades y apoyar a quienes aspiran a adquirir vivienda.