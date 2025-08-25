El programa que ayuda a comprar vivienda en Bogotá así estés reportado en Datacrédito

El anhelo de poseer una vivienda digna persiste como una de las metas más significativas para miles de familias en Colombia.

A medida que el país avanza hacia 2025, el ecosistema de subsidios habitacionales se reconfigura, ofreciendo múltiples vías para quienes aspiran a adquirir, construir, mejorar o financiar su hogar.



Si bien el emblemático programa Mi Casa Ya ha sido objeto de importantes ajustes, la infraestructura de apoyo a la vivienda se robustece a través de programas nacionales, el sistema de Cajas de Compensación Familiar y una variedad de iniciativas impulsadas por alcaldías y gobernaciones.



Subsidios de vivienda en Colombia

El Gobierno Nacional sigue siendo un actor fundamental en el acceso a la vivienda, aunque con una mirada más estratégica para 2025.

1. Subsidio familiar de vivienda nueva: Este programa, enmarcado en la visión del "Gobierno del Cambio", está diseñado para facilitar la compra de vivienda nueva de interés social (VIS) y prioritario (VIP) para los hogares más vulnerables.

Para el año en curso, se proyectan 10.919 cupos totales, de los cuales 6.696 ya han sido asignados y 4.223 se encuentran disponibles, con datos actualizados a agosto de 2025.



Requisitos esenciales: Los interesados deben estar clasificados en el Sisbén IV entre A1 y D20, no ser propietarios de vivienda en el país, no haber recibido un subsidio de vivienda anteriormente (excepto en modalidades de mejoramiento o arrendamiento), ni haber sido beneficiarios de la cobertura a la tasa de interés. Adicionalmente, deben contar con un crédito hipotecario o leasing habitacional aprobado y vigente.

Los interesados deben estar clasificados en el Sisbén IV entre A1 y D20, no ser propietarios de vivienda en el país, no haber recibido un subsidio de vivienda anteriormente (excepto en modalidades de mejoramiento o arrendamiento), ni haber sido beneficiarios de la cobertura a la tasa de interés. Adicionalmente, deben contar con un crédito hipotecario o leasing habitacional aprobado y vigente. Montos de beneficio (referencia 2024): Los hogares ubicados entre los subgrupos A1 y C8 del Sisbén IV pueden recibir hasta 30 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), equivalentes a $39 millones. Aquellos clasificados entre C9 y D20, por su parte, obtienen 20 SMMLV, es decir, $26 millones.

Los hogares ubicados entre los subgrupos A1 y C8 del Sisbén IV pueden recibir hasta 30 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), equivalentes a $39 millones. Aquellos clasificados entre C9 y D20, por su parte, obtienen 20 SMMLV, es decir, $26 millones. Proceso de Postulación: Las postulaciones se mantienen de forma permanente y se pueden realizar a través de establecimientos de crédito, entidades de economía solidaria o cajas de compensación familiar.

Programas para comprar casa en Bogotá

Las administraciones municipales y departamentales también desempeñan un rol vital, complementando las iniciativas nacionales con programas específicos que atienden las necesidades de sus ciudadanos.

Bogotá: El Plan “Mi Casa en Bogotá”: La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital del Hábitat, implementa seis alternativas para facilitar el acceso a la vivienda: Educación e inclusión financiera: Para quienes enfrentan barreras como la falta de bancarización, ahorro o incluso reportes negativos en centrales de riesgo. Reduce tu cuota: Cubre hasta $19.929.000 (equivalentes a 14 SMMLV), distribuidos en 48 cuotas, para familias con ingresos de hasta 4 SMMLV que ya adquirieron vivienda VIS o VIP. Ahorro para mi casa : Otorga aproximadamente $780.000 mensuales durante 12 meses a familias con ingresos de hasta 2 SMMLV que se comprometan con un ahorro programado. Mejora tu casa: Destinado a la adecuación de espacios esenciales como cocinas, baños y habitaciones, disponible para hogares con ingresos menores a 4 SMMLV, bajo ciertos requisitos de propiedad. Oferta preferente : El Distrito reserva unidades de vivienda VIS y VIP en proyectos de calidad para ofrecerlas a hogares vulnerables con ingresos de hasta 4 SMMLV. Reactiva tu compra : Apoya a familias de menores ingresos en el cierre financiero para adquirir vivienda VIS o VIP, fomentando la reactivación del sector constructor.



Iniciativas en otras ciudades y departamentos: Antioquia: El programa VIVA Mi Casa ofrece un aporte adicional de hasta 10 SMMLV. Medellín: Con Compra Tu Casa, se promueve la adquisición de vivienda nueva VIP o VIS, con beneficios vigentes hasta diciembre de 2028. Bucaramanga: Invis bu facilita ayudas para compra, mejoramiento o construcción en sitio propio, especialmente para familias de estratos bajos y medios. Barranquilla: Mi Techo Propio asiste a las familias en la adquisición de vivienda nueva o usada de interés social. Atlántico : Mi Casa Bacana otorga apoyos a hogares vulnerables para compra o construcción, garantizando soluciones habitacionales dignas. Cali: A través de Casa Mía (compra de vivienda nueva o usada) y Recuperando Mi Casa (reparación y mejora de inmuebles), se enfoca en diversas necesidades habitacionales. Cartagena: Corvivienda entrega subsidios para adquisición, construcción o mejoramiento de vivienda.



A pesar de los cambios estratégicos en programas específicos, la multiplicidad de opciones disponibles a nivel nacional, desde las Cajas de Compensación Familiar y las administraciones locales, asegura que el camino hacia la casa propia o la mejora del hogar continúe siendo una meta tangible y alcanzable.

¿Se puede comprar casa por medio de las Cajas de Compensación Familiar?

Las Cajas de Compensación Familiar (CCF) se afianzan como un pilar indispensable para el acceso a la vivienda, cobrando aún mayor relevancia ante los ajustes en otros programas.

Estas entidades privadas sin ánimo de lucro buscan mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, administrando el subsidio familiar y ofreciendo diversos servicios.

