Así puedes reclamar el subsidio de transporte escolar en Daviplata y tarjeta TuLlave

La Secretaría de Educación de Bogotá puso en marcha el segundo ciclo de pagos del subsidio de transporte escolar, una iniciativa crucial que beneficiará a 20.181 estudiantes de colegios públicos de la capital.

Este desembolso cubre el período de asistencia comprendido entre el 22 de marzo y el 23 de mayo de 2025, y su monto se calcula específicamente en función de los días de asistencia del alumno a clases.

Con una inversión de $6.647 millones destinados para este ciclo, el programa facilita la movilidad de los estudiantes y promueve su acceso y permanencia en el sistema educativo oficial.

Los beneficios se entregan a través de dos modalidades principales: DaviPlata y la tarjeta TuLlave. Para los 13.644 estudiantes beneficiarios de la modalidad DaviPlata, el plazo para realizar la validación del abono comenzó el jueves 17 de julio y finaliza impostergablemente el sábado 16 de agosto.

Cómo reclamar subsidio de transporte con DaviPlata

Inicia sesión en la aplicación DaviPlata en tu celular o accede a través de www.daviplata.com.

Digita tu documento de identidad y clave.

Verifica el saldo disponible en la página principal para confirmar la disposición del monto del subsidio.

Para retirar el dinero, dispone de varias opciones: acudir a un cajero automático o sucursal física de Davivienda, utilizar corresponsales bancarios autorizados, o realizar transferencias a otras cuentas.

Es fundamental que conserves el comprobante de la transacción.

Mientras, los 6.537 estudiantes con tarjeta TuLlave tienen el trámite habilitado desde el martes 22 de julio y cuentan con plazo hasta el miércoles 20 de agosto para validar su subsidio.

Cómo reclamar el subsidio de transporte con tarjeta TuLlave

Dirígete a cualquier taquilla del SITP con tu tarjeta TuLlave personalizada.

Presenta tu tarjeta al operador de la taquilla y solicita la validación o activación del subsidio cargado a tu cuenta.

El asesor activará el saldo en tu tarjeta y te indicará el nuevo monto.

Puedes verificar el dinero disponible en tu tarjeta en los dispositivos habilitados en las estaciones o a través de la aplicación TransMiapp.

Recuerda que el subsidio debe ser validado en la taquilla antes de poder usarlo para viajar. La Secretaría de Educación enfatiza la importancia de mantener actualizados los datos del estudiante y responsable en el Sistema de Matrículas Estudiantil (SIMAT).

Publicidad

Esto garantiza la notificación oportuna de la disponibilidad del subsidio, enviada vía mensaje al celular registrado.



¿Cómo actualizar datos en SIMAT?

Acércate al colegio donde el estudiante se encuentra matriculado.

Solicita en la secretaría académica el proceso de actualización de datos en SIMAT.

Asegúrate de llevar los documentos requeridos: documento de identidad del estudiante, documento de identidad del acudiente, y un comprobante de residencia actualizado.

Presta especial atención a la exactitud de los siguientes datos: número y tipo de documento de identidad del acudiente, nombres y apellidos completos, número de celular activo en DaviPlata del acudiente (si aplica), y la dirección de residencia actual del estudiante.

Finalmente, solicita una confirmación de que la información ha sido correctamente registrada en el sistema.

Es crucial tener en cuenta que, si no actualizas tus datos, no perderás el beneficio, pero no recibirás pagos hasta completar el proceso.

Publicidad

El subsidio se organiza en cinco ciclos anuales, siguiendo el calendario escolar. La Dirección de Bienestar Estudiantil (DBE) publicará un cronograma detallado en su web al inicio de cada vigencia, con fechas de entrega, reporte de asistencia escolar y límites para reclamaciones (hasta 30 días desde la disponibilidad de los recursos).