¿Más descuento bancario? El 5×1.000 podría tomar el lugar del 4×1.000

El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, prepara un decreto para declarar la emergencia económica con el fin de conseguir más recursos para el presupuesto de 2026, luego de que no avanzara la reforma tributaria presentada por la administración.

Esta declaración fue confirmada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante una rueda de prensa en la que explicó que la emergencia económica se usaría para atender el desbalance fiscal reciente y cumplir con compromisos constitucionales y financieros del Estado.

¿Qué implicaría el aumento del 4×1.000 a 5×1.000?

Uno de los elementos incluidos en el borrador del decreto es la posibilidad de elevar temporalmente el impuesto al Gravamen a los Movimientos Financieros, conocido comúnmente como el 4×1.000, al 5×1.000 durante el 2026.



Este cambio implica que, por cada mil pesos que se muevan en cuentas de ahorro o corriente, por concepto de transferencias, retiros, pagos o depósitos, el valor retenido podría crecer de cuatro pesos a cinco pesos.



La medida tendría un carácter temporal y especial, como ocurre con los decretos de emergencia económica, que le permiten al Gobierno tomar decisiones tributarias y administrativas de forma más rápida para atender dificultades en las finanzas públicas.

La Constitución y el marco legal colombiano contemplan esta figura como una herramienta que puede estar vigente por períodos específicos y bajo control judicial y político.

Además del posible ajuste al gravamen a los movimientos financieros, el borrador del decreto contempla modificaciones en otros tributos. Entre las propuestas están cambios en el impuesto al patrimonio para personas naturales y jurídicas con altos patrimonios, y un impuesto especial para sectores como hidrocarburos y carbón, gravando ventas y exportaciones de estos productos.

Estos cambios buscan ampliar fuentes de recaudo y equilibrar los compromisos fiscales sin depender exclusivamente de deuda o recortes de gasto.

¿Qué propone el decreto de emergencia económica acerca del 4x1.000?

Aunque los detalles finales del decreto están por definirse, estas propuestas reflejan la intención del Ejecutivo de usar mecanismos fiscales existentes y nuevas herramientas para fortalecer los ingresos del Estado frente a un contexto fiscal desafiante.

Especialistas en temas fiscales señalaron que el uso de herramientas como la emergencia económica puede generar incertidumbre en los mercados y en la percepción de inversionistas, ya que implica facultades extraordinarias del Gobierno para modificar impuestos y reglamentar acciones con fuerza de ley.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, explicó que usar la emergencia económica en este momento puede generar dudas, porque no se trata de una situación imprevista, aunque otros expertos consideran necesario cuidar la estabilidad de las finanzas del país.

El ministro Ávila indicó que el decreto de emergencia económica será presentado en los próximos días, con el objetivo de garantizar recursos que anteriormente se buscaban mediante la reforma tributaria archivada.

Una vez expedido, el texto y las medidas específicas pasarían por control automático de legalidad por parte de la Corte Constitucional y estaría sujeto a seguimiento por parte del Congreso de la República, aunque no requeriría una aprobación legislativa para su entrada en vigor.

El tema continuará en debate público y político, en medio de un panorama donde el Gobierno busca equilibrar la ejecución del presupuesto con las necesidades económicas y sociales del país.

