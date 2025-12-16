DIAN remata en Navidad joyas de oro y camionetas Toyota a bajos precios; LINK para comprar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) lanza su última gran subasta pública y virtual de 2025, ofreciendo al público, en alianza con la plataforma 'El Martillo' del Banco Popular, una colección de bienes incautados que incluyen vehículos, maquinaria industrial y lotes de oro de 18 kilates con valores de partida excepcionalmente bajos.

Esta es la oportunidad perfecta para adquirir activos valiosos en un proceso completamente regulado y transparente, pero con una ventana de tiempo muy limitada.

Esta nueva subasta pública virtual incluye un catálogo impresionante de activos que han pasado a ser propiedad de la Nación como resultado de procesos de aprehensión, decomiso o abandono.



Link de subastas de la DIAN

Para asegurar la participación en la subasta, la DIAN y el Banco Popular insisten en la necesidad del registro previo en el sitio web de ‘El Martillo’ del Banco Popular.



Este proceso es la puerta de entrada para consultar el catálogo completo, revisar la descripción detallada de cada artículo y conocer todas las condiciones de participación.

Una vez registrado y con su usuario y contraseña, los usuarios deben acceder a la sección "Sala de subastas virtuales". Es un requisito indispensable contar con una cuenta bancaria (corriente o de ahorros) de cualquier entidad nacional, que esté habilitada para realizar pagos a través del sistema PSE.

El siguiente paso es la constitución del depósito, esencial para poder ofertar, el cual se realiza de manera virtual mediante el botón PSE, ubicado en el menú 'Mi Cuenta - Constituye tu depósito'.

Es importante tener en cuenta que este depósito previo solo se exige una vez por lote y, en caso de no resultar ganador, el monto será devuelto a la cuenta de origen.

Al seleccionar el lote de interés, el sistema informará la oferta actual y el margen mínimo de mejora necesario para que el postor pueda entrar en la puja.

Los participantes deben monitorear constantemente el cronómetro de cada lote. El sistema notificará inmediatamente si la oferta está "Ganando" o si otro usuario la ha superado, cambiando el estado a "Perdiendo", lo que permite al interesado mejorar su propuesta y volver a competir por el bien.

Toda la acción se desarrollará en colaboración con el Banco Popular, utilizando su reconocida plataforma especializada, ‘El Martillo’.

La puja se abre oficialmente a las 8:00 a. m. del martes 16 de diciembre y cerrará puntualmente a las 2:30 p. m. del jueves 18 de diciembre de 2025, marcando una ventana de oportunidad de apenas 48 horas para asegurar la mejor oferta.

El catálogo de esta subasta es notablemente diverso, destacando bienes que fueron resultado de las rigurosas acciones de control y fiscalización que la DIAN adelanta en todo el territorio.

Estos activos fueron confiscados o declarados en abandono a favor del Estado. Entre la mercancía disponible se encuentran artículos de gran calibre como maquinaria industrial, muebles variados, y una selección impresionante de vehículos.

Los interesados pueden pujar por motos, cuatrimotos, camionetas e incluso lotes de joyas.

La variedad de lotes incluye:

Vehículos de oportunidad: Para los amantes de las dos ruedas, una motocicleta, Marca KEEWAY OWEN 150, tipo Turismo, modelo 2024, tiene un precio de salida desde $2.106.000. La estrella de la subasta vehicular son varias camionetas Toyota Hilux Doble Cabina. Por ejemplo, un modelo 2012, color Super Blanco, inicia la puja desde los $20.000.000. También se ofertan otros modelos 2012 y 2013 de la misma camioneta, con precios base de $22.000.000.

También hay artículos preciosos como un lote de joyas, que incluye una gargantilla y dos collares adicionales, todos en oro de 18 kilates, con un peso combinado de 12.7 gramos, arrancando desde $5.844.380.

También hay artículos preciosos como un lote de joyas, que incluye una gargantilla y dos collares adicionales, todos en oro de 18 kilates, con un peso combinado de 12.7 gramos, arrancando desde $5.844.380. Activos productivos: Además de estos elementos llamativos, el listado incluye otros bienes muebles y maquinaria esencial.

Advertencias clave antes de ofertar en subastas de la DIAN

Aunque el proceso se lleva a cabo bajo estrictos principios de legalidad y con el respaldo institucional de la DIAN y el Banco Popular, los interesados deben proceder con cautela y diligencia.

La entidad ha sido clara al advertir que los bienes se entregan en el mismo estado físico en que fueron aprehendidos o decomisados.

La recomendación es revisar con sumo detalle las fichas técnicas, las condiciones de venta y, cuando estén disponibles, las imágenes, ya que los artículos subastados no cuentan con ningún tipo de garantías.

Finalmente, el adjudicatario que logre la mejor oferta deberá asumir la totalidad de los costos posteriores, incluyendo impuestos, trámites de traspaso vehicular, gastos de transporte y cualquier adecuación o reparación que el bien requiera.

Una vez que la subasta concluya, el sistema determinará al mejor oferente y la DIAN enviará el acta de adjudicación vía correo electrónico. El ganador tiene un plazo estricto de cuatro (4) días hábiles siguientes para depositar el saldo restante del valor de la mercancía.

Este pago puede efectuarse de forma virtual o mediante una consignación a “Depósito para Remate” en cualquier oficina del Banco Popular.

Tras la recepción del saldo, la DIAN contactará al ganador para formalizar los trámites de contrato de compraventa, facturación y la entrega física de los artículos adquiridos.

