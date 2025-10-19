Remates DIAN y Davivienda: casas, apartamentos por menos de 80 millones de pesos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el banco Davivienda lanzaron una nueva y atractiva ronda de remates de propiedades en Colombia, ofreciendo a inversionistas y compradores particulares la oportunidad de adquirir casas, apartamentos y otros inmuebles a precios bajos.

Esta iniciativa, se lleva a cabo durante el mes de octubre de 2025, se presenta como una alternativa legal y regulada para acceder a bienes a precios considerablemente menores, con precios iniciales que en muchos casos se encuentran por debajo de los $80 millones de pesos.

Los bienes ofrecidos provienen de procesos de cobro de deudas. En el caso de Davivienda, se trata de propiedades recuperadas por créditos hipotecarios, mientras que la DIAN remata propiedades embargados por obligaciones tributarias, por lo cual, las personas que deseen estos inmuebles pueden estar tranquilos de su proveniencia.

Davivienda ofrece un variado portafolio de propiedades, incluyendo casas, apartamentos, depósitos, lotes, y hasta maquinaria. Dentro de las ofertas más económicas disponibles para octubre de 2025, el banco ofrece inmuebles que comienzan desde los cinco millones de pesos.

Entre los bienes específicos disponibles por debajo del umbral de $80 millones se destacan:

1. Depósito en Cartagena: Este inmueble tiene un precio de $5.130.000.

2. Casa en San Cayetano, Norte de Santander: Una propiedad de 59,75 metros cuadrados (m²) que incluye sala comedor, dos habitaciones, un baño, un patio y garaje. Esta casa aparece listada con un precio de 63.000.000** o un valor base de oferta de **69.000.000 COP.



¿Cómo participar en los remates virtuales de Davivienda y la DIAN?

En el caso de aquellos que deseen participar en los remates del banco Davivienda, los interesados deben ingresar a la plataforma ‘Bienes al alcance de todos’. Allí podrán usar la barra de filtros para seleccionar las propiedades según precio, área o características. Una vez seleccionado el bien, se puede hacer clic en ‘Ver más’ para ampliar detalles y revisar fotografías.

Los usuarios tienen la opción de solicitar que un asesor de Davivienda los contacte ('Quiero que me llamen') o realizar una oferta formal ('Hacer una oferta') diligenciando los formularios con sus datos personales. El proceso está acompañado por un equipo de asesores.

Por otro lado, la DIAN habilitó su plataforma oficial, accesible en rematesvirtuales.dian.gov.co. Para participar, es esencial cumplir con varios requisitos, como estar registrado en el Rut y seguir unos pasos para participar.

Estos remates representan una excelente oportunidad para quienes buscan estrenar vivienda o invertir, accediendo a propiedades en diferentes regiones de Colombia con precios base significativamente bajos