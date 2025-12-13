Esto debes ahorrar para que FNA te apruebe un crédito de vivienda; dan hasta 19 millones

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) sorprendió con el anuncio de una medida transformadora: a partir de 2026, la entidad ofrecerá la posibilidad de financiar hasta el 100% del valor de la vivienda, eliminando la barrera de la cuota inicial obligatoria para quienes se vinculen por Ahorro Voluntario.

La jornada protocolaria, presidida por Vanessa Velasco Bernal, secretaria Distrital del Hábitat, y Laura Roa Zeidán, presidenta del FNA, puso de manifiesto el éxito de la colaboración interinstitucional que ha beneficiado a miles de hogares.

El programa Reduce tu Cuota ya ha alcanzado a 6.000 hogares, entregando un apoyo económico cercano a los 19 millones de pesos.



El programa Reduce tu Cuota se ha posicionado como uno de los pilares del ambicioso plan de vivienda Mi Casa en Bogotá. Está diseñado específicamente para familias que adquieren Vivienda de Interés Social (VIS) o Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en la ciudad.

Este subsidio representa un aporte de hasta 14 salarios mínimos mensuales vigentes (SMMLV), lo que se traduce en $19.929.000 para el año 2025.

La estrategia de apoyo se enfoca en los primeros cuatro años críticos de la financiación, periodo durante el cual la Secretaría Distrital del Hábitat realiza un pago parcial de la cuota mensual del crédito hipotecario o leasing habitacional.

Actualmente, ese aporte mensual asciende a $415.187, el cual se deposita durante 48 meses. Este monto liberado permite a las familias dirigir esos recursos a otras necesidades urgentes del hogar.

En la reciente entrega, las 137 familias beneficiarias habían tramitado su crédito directamente con el Fondo Nacional del Ahorro. La presidenta del FNA, Laura Roa Zeidán, destacó la alegría de asignar el subsidio número 1.500 de Reduce tu Cuota tramitado por su entidad.

Ta se ha anunciado que 23.500 hogares ya cuentan con un subsidio proveniente de este plan.

En total, el FNA cerró el año 2025 contribuyendo a que cerca de 18.000 familias cumplieran el sueño de tener vivienda propia.

¿Cómo acceder a finaciación del FNA para compra de casa?

Para acceder a las líneas de financiación del Fondo Nacional del Ahorro, que incluyen compra de vivienda nueva o usada, construcción, mejora y compra de cartera, existen dos caminos principales: la cesantía o el Ahorro Voluntario Contractual (AVC).

El sistema de Ahorro Voluntario Contractual (AVC) se ha convertido en la base para estudiar la capacidad de pago y aprobar el monto del crédito, especialmente relevante para quienes no manejan cesantías en el FNA.

Este mecanismo está disponible para una amplia población, incluyendo trabajadores independientes, informales e incluso colombianos residentes en el exterior.

¿Cuánto debe ser el ahorro para recibir un crédito con FNA?

El requisito inicial para abrir una cuenta AVC y habilitar la solicitud de crédito es un monto mínimo de ahorro de 1,2 SMMLV vigente al momento de la suscripción del contrato, valor que fue publicado con referencia monetaria para el 2025.

Los contratos de AVC suelen tener plazos estándar de 12 meses, aunque existen variantes de nueve o doce meses según el consumidor.

Tradicionalmente, el FNA ha financiado hasta el 90% del valor del inmueble, lo que implicaba que el solicitante debía cubrir el 10% restante a través de ahorros, otros recursos, o la combinación de subsidios y coberturas.

Sin embargo, la presidenta del FNA, Laura Milena Roa, confirmó que, a partir del primer trimestre de 2026, la entidad incursionará en un modelo de financiación de hasta el 100% del valor de la vivienda.

Es crucial entender que, si bien se eliminará la exigencia de la cuota inicial en este nuevo esquema, el ahorro sigue siendo una condición fundamental.

Para aplicar al 100% de financiación, es obligatorio estar vinculado por AVC, cumplir rigurosamente con el plan de aportes y pasar la verificación de capacidad de pago. El AVC activo es, en esencia, "la llave" para que el FNA evalúe y potencialmente otorgue el crédito total.

Además, el FNA mantiene una postura inclusiva al permitir el acceso a crédito incluso a aquellos que han tenido reportes negativos en centrales de riesgo, como Datacrédito, siempre y cuando presenten el respectivo "paz y salvo" que certifique la normalización de la obligación.

Finalmente, el ahorro por AVC puede combinarse estratégicamente con subsidios y coberturas del Gobierno Nacional, lo cual es de gran utilidad cuando la financiación alcanza el 90% y se necesitan recursos complementarios para cubrir el 10% restante o para reducir la tasa de interés.