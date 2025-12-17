Calendario 2026 Colombia: ¿cuáles son los días festivos y cuántos hay?

El calendario laboral del próximo año trae una bendición para millones de trabajadores y el sector turismo. Colombia se consolidará como uno de los países latinoamericanos con más días de descanso obligatorio, al contar con un total de 18 festivos en 2026, superando los 16 que se registraron en 2025.

Este ajuste en las fechas no obedece a la creación de nuevas celebraciones, sino a una alineación favorable de los días de la semana, maximizando los fines de semana largos gracias a una ley clave.

Los colombianos disfrutarán de más oportunidades para planear viajes, escapadas cortas y encuentros familiares. Además, aquellos que deban trabajar durante estos días festivos y domingos verán una mejora notable en su compensación económica a partir de la mitad del año.



La razón detrás del incremento de días libres en 2026 es la aplicación estratégica de la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983). Esta legislación permite el traslado de varios festivos nacionales al lunes siguiente cuando la fecha original cae entre semana, garantizando la formación de puentes festivos.

Al coincidir más festivos con días que permiten su traslado, 2026 generará más fines de semana de tres días, una situación que no se presentó con la misma frecuencia en 2025.

Los dos cambios más significativos que contribuyen a estos 18 días, comparados con el calendario de 2025, son los siguientes: el festivo del Día de Reyes y el de San Pedro y San Pablo.

El Día de Reyes, que se celebra anualmente el 6 de enero, será movido al lunes 12 de enero de 2026. Este cambio es vital, pues si la fecha inicial se mantuviera, caería un martes en 2026.

En contraste, en 2025, el 6 de enero no generó un descanso adicional. De esta manera, el año comenzará con un puente festivo en la segunda semana de enero.

El segundo festivo que marca la diferencia es el de San Pedro y San Pablo, que se celebrará el lunes 29 de junio de 2026. Este puente de junio no tuvo el mismo impacto en 2025, pero en 2026 se consolida gracias a la Ley Emiliani.

Otras celebraciones que también caerán en lunes, reforzando la cantidad de puentes, son el Día de San José, la Ascensión de Jesús, Corpus Christi y el Sagrado Corazón de Jesús.



Festivo en Colombia en 7 de agosto del 2026

Más allá de los traslados habituales, el calendario laboral de 2026 ofrecerá una novedad que no se experimentaba desde hace siete años. Se trata del festivo conmemorativo de la Batalla de Boyacá, el 7 de agosto, uno de los hitos históricos más importantes del país.

A diferencia de otras celebraciones, el 7 de agosto es un feriado nacional obligatorio que no se traslada por la Ley Emiliani, por lo que debe conmemorarse estrictamente en la fecha establecida.

Debido a esto, en años recientes no había coincidido con un viernes. Por ejemplo, en 2025, esta fecha cayó un jueves.

En 2026, sin embargo, el 7 de agosto caerá en viernes, permitiendo la conformación de un puente festivo que se extenderá hasta el lunes 10 de agosto.

Este descanso prolongado representa una gran oportunidad para el turismo interno, los desplazamientos entre ciudades y el descanso general, beneficiando a sectores como el hotelero, el transporte y el comercio, que suelen registrar una mayor actividad durante estos fines de semana largos.

Qué festivos habrán en junio del 2026

El año estará distribuido de manera desigual en cuanto a los días de asueto. Como ya es tradición, junio será el mes con la mayor concentración de festivos, sumando un total de tres: Corpus Christi (Junio 8), Sagrado Corazón de Jesús (Junio 15) y San Pedro y San Pablo (Junio 29).

Por otro lado, los trabajadores podrán lamentar que febrero y septiembre serán los únicos meses sin ningún festivo.

Otros meses mantendrán un equilibrio, ofreciendo dos días libres: enero, abril, mayo, agosto, noviembre y diciembre. Marzo y octubre contarán solo con uno.

Un detalle relevante es la Semana Santa, que en 2026 se celebrará en abril, trayendo consigo los festivos del Jueves Santo (abril 2) y Viernes Santo (abril 3).

Enero: Año Nuevo (Enero 1) y Reyes Magos (Enero 12).

Año Nuevo (Enero 1) y Reyes Magos (Enero 12). Abril: Jueves Santo (Abril 2) y Viernes Santo (Abril 3).

Jueves Santo (Abril 2) y Viernes Santo (Abril 3). Mayo: Día del Trabajo (Mayo 1) y Ascensión de Jesús (Mayo 18).

Día del Trabajo (Mayo 1) y Ascensión de Jesús (Mayo 18). Agosto: Batalla de Boyacá (Agosto 7) y Asunción de la Virgen (Agosto 17).

Batalla de Boyacá (Agosto 7) y Asunción de la Virgen (Agosto 17). Noviembre: Todos los Santos (Noviembre 2) e Independencia de Cartagena (Noviembre 16).

Todos los Santos (Noviembre 2) e Independencia de Cartagena (Noviembre 16). Diciembre: Inmaculada Concepción (Diciembre 8) y Navidad (Diciembre 25).



Más allá del descanso, 2026 trae una noticia financiera positiva para quienes laboran en domingos y festivos. Continuando con la más reciente reforma laboral, el recargo que reciben estos empleados seguirá aumentando de forma escalonada.

A partir de julio de 2026, el recargo sobre el salario ordinario pasará del 80% (vigente desde julio de 2025) a un significativo 90%.

Este porcentaje seguirá subiendo hasta alcanzar el 100% en 2027. Es importante notar que este beneficio se aplica en proporción a las horas que el empleado haya trabajado efectivamente durante dichos días de descanso.

El aumento general de festivos no solo significa más tiempo libre para el trabajador y el estudiante. También facilita la planificación y representa una oportunidad clave para la reactivación económica y el impulso del turismo interno en diversas regiones del país.