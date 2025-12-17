Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO VIRAL
CASO JAIME MORENO
SHAKIRA ROMPE EL SILENCIO
SOBREVIVIENTE A ACCIDENTE
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Tiendas D1 confirma cierre total en diciembre; 2 días clave para que anticipes tus compras

Tiendas D1 confirma cierre total en diciembre; 2 días clave para que anticipes tus compras

La cadena anunció que no abrirá el establecimiento en estas dos fechas importantes de diciembre por solidaridad con sus empleados.

Tiendas D1 confirma cierre total en diciembre en estos dos días; anticipa tus compras
Tiendas D1 confirma cierre total en diciembre en estos dos días
Foto: D1 y Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

Tiendas D1 emitió un anuncio crucial que impacta directamente la planificación de fin de año de millones de hogares. Por solidaridad con sus extensas plantillas de empleados, la cadena suspenderá completamente la atención al público a nivel nacional en las dos fechas festivas más importantes del calendario: 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026.

Esta medida, aplaudida por los consumidores, obliga a los compradores a anticipar sus mercados para evitar el desabastecimiento en dos jornadas en las que el acceso a la cadena de descuento más extendida del país estará completamente bloqueado.

Puedes leer: D1 lanza herramienta para que mercar sea más fácil y rápido para sus usuarios

La temporada de fin de año en Colombia estará marcada por un gesto corporativo que prioriza el bienestar de los trabajadores por encima de las ventas de los días festivos.

Tiendas D1 se ha consolidado como supermercados predilectos de los colombianos gracias a sus precios económicos y la disponibilidad de productos de temporada, han sincronizado sus estrategias de cierre para la temporada decembrina.

Te puede interesar

  1. D1 sorprende con nueva forma de mercar el canal que todos estaban esperando.jpg
    D1 sorprende con nueva forma de mercar el canal que todos estaban esperando
    Foto Instagram @tiendas.d1
    Sociedad

    D1 lanza herramienta para que mercar sea más fácil y rápido para sus usuarios

  2. Team D1 vs Team Ara insólita pelea con bengalas en plena calle de Suba.jpg
    Team D1 vs Team Ara insólita pelea con bengalas en plena calle de Suba
    Foto captura de video IG: @pasa_enbogota
    Bogotá

    ¿Team D1 vs Team Ara?: Jóvenes hacen insólita batalla con bengalas en plena calle de Suba

La paralización de actividades fue confirmada a través de comunicados oficiales y redes sociales, detallando que las puertas de todos sus establecimientos permanecerán cerradas durante la Navidad de 2025 (25 de diciembre) y el inicio del Año Nuevo (1 de enero de 2026).

El objetivo fundamental de esta suspensión total de operaciones es que los colaboradores puedan gozar de un tiempo de descanso y compartir los días festivos con sus familias y seres queridos.

Puedes leer: Nuevo supermercado chino pone a sufrir a Ísimo y Ara; les compite en precios y productos

Publicidad

Este enfoque es consistente con las prácticas de otras grandes cadenas de retail en Colombia durante celebraciones de alta significancia festiva o religiosa.

La noticia generó una oleada de comentarios positivos entre sus seguidores, quienes han reconocido y agradecido la solidaridad demostrada hacia el personal.

Te puede interesar

  1. Los tres productos del D1 esenciales que transformarán el aroma de tu hogar
    Los tres productos del D1 esenciales que transformarán el aroma de tu hogar
    Foto: D1 y creada con IA
    En Casa

    Los tres productos del D1 esenciales que transformarán el aroma de tu hogar

  2. Producto del D1 por menos de 70 mil pesos que te salva en la cocina; adiós a la Air Fryer
    Producto del D1 por menos de 70 mil pesos que te salva en la cocina; adiós a la Air Fryer
    Foto: D1 y Labs.google
    En Casa

    Producto del D1 por menos de 70 mil pesos que te salva en la cocina; adiós a la Air Fryer

Publicidad

Fechas clave para comprar en el D1

Frente a esta suspensión total, se emite una recomendación urgente a los compradores: anticipar sus mercados. La advertencia es doble, ya que no solo el 25 de diciembre y el 1 de enero habrá cierre total, sino que los días previos a las festividades podrían presentar complicaciones.

En el caso de D1, la compañía ha señalado que tanto para el 24 como para el 31 de diciembre de 2025, sus horarios podrían experimentar ajustes sin previo aviso. Por ello, la cadena aconseja a sus clientes "madrugar a comprar" o planificar las provisiones con antelación.

Por su parte, aunque Tiendas Ara no anunció horarios especiales para el 24 y el 31 de diciembre de 2025, la medida de cierre total en los días festivos también exige una planificación rigurosa por parte de su clientela.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

D1

Colombia

Navidad

Servicio