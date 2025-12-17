Tiendas D1 confirma cierre total en diciembre; 2 días clave para que anticipes tus compras

Tiendas D1 emitió un anuncio crucial que impacta directamente la planificación de fin de año de millones de hogares. Por solidaridad con sus extensas plantillas de empleados, la cadena suspenderá completamente la atención al público a nivel nacional en las dos fechas festivas más importantes del calendario: 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026.

Esta medida, aplaudida por los consumidores, obliga a los compradores a anticipar sus mercados para evitar el desabastecimiento en dos jornadas en las que el acceso a la cadena de descuento más extendida del país estará completamente bloqueado.

La temporada de fin de año en Colombia estará marcada por un gesto corporativo que prioriza el bienestar de los trabajadores por encima de las ventas de los días festivos.



Tiendas D1 se ha consolidado como supermercados predilectos de los colombianos gracias a sus precios económicos y la disponibilidad de productos de temporada, han sincronizado sus estrategias de cierre para la temporada decembrina.

La paralización de actividades fue confirmada a través de comunicados oficiales y redes sociales, detallando que las puertas de todos sus establecimientos permanecerán cerradas durante la Navidad de 2025 (25 de diciembre) y el inicio del Año Nuevo (1 de enero de 2026).

El objetivo fundamental de esta suspensión total de operaciones es que los colaboradores puedan gozar de un tiempo de descanso y compartir los días festivos con sus familias y seres queridos.

Este enfoque es consistente con las prácticas de otras grandes cadenas de retail en Colombia durante celebraciones de alta significancia festiva o religiosa.

La noticia generó una oleada de comentarios positivos entre sus seguidores, quienes han reconocido y agradecido la solidaridad demostrada hacia el personal.

Fechas clave para comprar en el D1

Frente a esta suspensión total, se emite una recomendación urgente a los compradores: anticipar sus mercados. La advertencia es doble, ya que no solo el 25 de diciembre y el 1 de enero habrá cierre total, sino que los días previos a las festividades podrían presentar complicaciones.

En el caso de D1, la compañía ha señalado que tanto para el 24 como para el 31 de diciembre de 2025, sus horarios podrían experimentar ajustes sin previo aviso. Por ello, la cadena aconseja a sus clientes "madrugar a comprar" o planificar las provisiones con antelación.

Por su parte, aunque Tiendas Ara no anunció horarios especiales para el 24 y el 31 de diciembre de 2025, la medida de cierre total en los días festivos también exige una planificación rigurosa por parte de su clientela.