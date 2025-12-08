Publicidad

D1 lanza herramienta para que mercar sea más fácil y rápido para sus usuarios

D1 lanza herramienta para que mercar sea más fácil y rápido para sus usuarios

Con esta herramienta, D1 busca ofrecer confianza, más alternativas para facilitar las compras y mantiene a los usuarios informados.

D1 sorprende con nueva forma de mercar el canal que todos estaban esperando.jpg
D1 sorprende con nueva forma de mercar el canal que todos estaban esperando
Foto Instagram @tiendas.d1
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 8 de dic, 2025

Tiendas D1 vuelve a dar de qué hablar con un anuncio que promete mejorar la experiencia de millones de compradores en el país. La cadena, reconocida por su modelo de descuentos y productos a buen precio, lanzó una nueva herramienta que permitirá a los usuarios mercar de forma más práctica, informada y confiable.

Con esta novedad, la marca busca estar más cerca de sus clientes y facilitarles la vida al poner toda la información que necesitan, literalmente, al alcance de la mano.

D1 estrena canal de WhatsApp

Se trata del nuevo canal de WhatsApp que llega como respuesta a una necesidad creciente entre los consumidores: tener acceso rápido y directo a la información sobre sus compras.

Según D1, este espacio permitirá que los usuarios consulten promociones, lanzamientos, cambios en el surtido e incluso recomendaciones personalizadas, todo sin tener que visitar varias páginas o redes sociales.

La empresa explicó que su objetivo es consolidarse como una opción cada vez más confiable dentro del mercado colombiano. Por eso, habilitó este mecanismo que no solo actualiza, sino que acompaña al comprador en la planificación de su mercado.

En un solo lugar, los clientes podrán saber qué productos están disponibles, cuáles llegan como novedades y qué cambios podrían afectar su visita habitual a la tienda.

Además, la iniciativa facilita la comunicación con la cadena, agilizando la forma de resolver dudas frecuentes sobre precios, disponibilidad y características del portafolio. En un contexto donde los consumidores demandan inmediatez y claridad, D1 busca posicionarse como una marca cercana, moderna y alineada con las tendencias digitales.

D1 transforma la experiencia de mercar con tecnología accesible

Más allá de la simple información, el canal también pretende convertirse en una herramienta que ayude a las familias a organizar mejor su mercado semanal o mensual.

Contar con datos actualizados sobre el surtido permitirá armar listas con mayor precisión y evitar esos recorridos largos en busca de productos que ya no están disponibles.

La propuesta también juega a favor de la transparencia: un canal oficial evita la desinformación que suele circular en redes y garantiza que los usuarios reciban únicamente información verificada por la compañía.

Con este movimiento, D1 demuestra que las tiendas de descuento también pueden innovar y adaptarse a las nuevas dinámicas digitales sin perder su esencia: ofrecer precios competitivos, cercanía y una experiencia simple. La cadena seguirá actualizando este canal con novedades que, según la marca, estarán pensadas exclusivamente para beneficiar a quienes mercan allí con frecuencia.

Así, D1 se posiciona no solo como un lugar para comprar, sino como un aliado cotidiano para planear, ahorrar y mantenerse informado. Una jugada estratégica que, sin duda, marcará un antes y un después en la forma en que los colombianos mercan en su tienda favorita.

