Mini nevera viral del D1 por menos de 100 mil pesos; puedes guardar maquillaje o cervezas

Las Tiendas D1, que se han consolidado como una de las cadenas de supermercados más importantes y de mayor crecimiento en Colombia, continúan implementando innovaciones diseñadas para simplificar la vida diaria de sus clientes.

Apegada a su modelo de negocio de bajo costo (hard discount), D1 ha logrado transformar los patrones de consumo nacional, ofreciendo artículos de calidad a precios altamente competitivos.

La promesa de la marca es clara: seguir proveyendo productos de alta calidad a precios bajos, buscando ser la principal opción de compra permanente para los consumidores colombianos.

Actualmente, esta red minorista opera más de 2.400 tiendas a lo largo de más de 500 municipios, alcanzando cerca del 87% del territorio nacional, cubriendo los 32 departamentos del país.



En medio de esta expansión, la marca ha generado revuelo en plataformas digitales gracias a un artículo que promete grandes beneficios a un costo accesible.

Si bien los refrigeradores son típicamente electrodomésticos esenciales para la conservación de alimentos y la desaceleración del crecimiento bacteriano, se ha popularizado su uso para almacenar productos de cuidado de la piel (skincare), tales como sueros (serums), cremas y mascarillas.

D1 ha irrumpido en el mercado con una mini nevera portátil con espejo, ideal para este fin. Este aparato, de la marca Red Flag, se ofrece en color rosado y cuenta con una potente capacidad de cuatro litros, lo que equivale aproximadamente a seis latas de 310 mililitros.

Sus características integrales la convierten en un dispositivo perfecto para optimizar cualquier rutina de cuidado personal.

Las dimensiones reducidas del artículo lo hacen idóneo para ser colocado en el baño, la habitación o incluso para ser llevado de viaje sin inconvenientes. Adicionalmente, el espejo integrado facilita la aplicación tanto de los productos de skincare como del maquillaje.

También puede ser utilizada de forma secundaria para mantener bebidas y alimentos.

Uno de los mayores atractivos de esta nevera es su precio y su versatilidad.

D1 lanzó la mini nevera con una doble función (frío y calor) a un valor de tan solo $99.900. Este precio la posiciona como una opción significativamente más económica que las disponibles en otras tiendas o comercios especializados.

El dispositivo opera mediante conexión eléctrica y requiere solo unos 30 minutos para alcanzar y mantener la temperatura deseada. Aunque incluye la función caliente, es importante destacar que esta no opera como un horno, sino que está diseñada para conservar tibios snacks o bebidas.

Este producto, que combina la funcionalidad del cuidado de la piel con la economía que caracteriza a D1, se presenta como un regalo original o una adición práctica para la oficina o el hogar.

