Etiquetas de colores del D1 y el secreto que lleva en precios; preferido por ahorradores

Tiendas D1, una destacada cadena de origen colombiano que se posiciona como el tercer supermercado más grande del país, lanzó recientemente una significativa herramienta visual denominada "Colores D1".
Esta novedad busca mejorar la experiencia de compra y facilitar a los colombianos la toma de decisiones más informadas y amigables con su presupuesto.
La iniciativa consiste en la incorporación de etiquetas de precios que utilizan tres colores específicos: azul, verde y naranja. El objetivo central, según la compañía, es que la experiencia de compra sea "más simple", reforzando así su compromiso con la transparencia y el acceso claro a la información.
Al recorrer los puntos de venta, la página web o la aplicación de D1, los consumidores encontrarán estas etiquetas que tienen un significado específico y un propósito especial:
Este sistema de codificación visual, denominado "Colores D1", está siendo replicado y difundido activamente por la cadena a través de sus redes sociales, sus canales oficiales y comerciales de televisión, buscando asegurar que los usuarios estén al tanto de esta nueva campaña.
Además de la identificación en tiendas físicas, los consumidores pueden verificar los productos nuevos, renovados o con reducción de precio a través de la página web o la aplicación D1. La marca también facilita la compra desde el hogar mediante sus canales digitales, como domicilios.tiendasd1.com o la aplicación, que ofrecen entregas directas a domicilio.
Con estas etiquetas de color, Tiendas D1 refuerza su estrategia de mejorar continuamente la experiencia de compra, ofreciendo información clara y accesible para sus clientes.