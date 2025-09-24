Premios Fenix Fest Internacional llega a Bogotá en su segunda edición

Bogotá será escenario de una nueva edición de los Premios Fenix Fest Internacional que en esta segunda edición galardonará a más de 20 personajes y empresas que se destacan por su labor, no solo en el país sino en el mundo.

Pues luego de su exitosa primera edición de premios en Medellín, Bogotá fue escogida como sede para esta gala que se llevará a cabo el 2 de octubre en una exclusiva zona de Bogotá.

Esta gala busca reconocer el trabajo de artistas, creadores digitales, empresarios e influencers que están transformando la industria cultural y digital en el país y en el mundo; por eso también se tendrá en cuenta marcas emergentes para la premiación.



Estos destacados premios nacen gracias a la iniciativa de jóvenes artistas y gestores culturales que, según los organizadores, con sus productos “aportan de forma positiva a la sociedad a través del arte, el liderazgo y el reconocimiento de quienes resignifican su camino”.

A esta gala, que se llevará a cabo en la Zona T de Bogotá, más exactamente en en Mezcal Cantina, ubicada en la calle 83 #14-26, harán presencia celebridades, invitados especiales, empresarios y líderes del entretenimiento nacional e internacional. que vivirán una noche mágica cargada de reconocimientos y buenas experiencias.

De igual forma la apuesta este año es que los Premios Fenix Fest tengan un fuerte impacto en redes sociales gracias a la participación de talentos y creadores de contenidos que en sus redes gozan de gran popularidad.

“Más que una gala, es una plataforma de crecimiento, alianzas y posicionamiento para los nuevos talentos”, expresan los organizadores del evento que además destacan que el principal objetivo del evento es construir puentes entre empresarios, academia y "procesos culturales que permitan dar sostenibilidad y visibilidad a los talentos emergentes”.

Para esta edición habrá más de 20 premiados quienes además de recibir un estímulo económico, contarán con asesorías y capacitaciones que fortalecerán sus proyectos.

