IMG abre jornada masiva de subsidios y pasajes gratis en Ciudad Bolívar

La Alcaldía de Bogotá, a través de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), continúa con su misión de acercar los derechos y oportunidades a la ciudadanía. Para ello, convocaron una nueva jornada de atención en la localidad de Ciudad Bolívar.

Este programa se concentra en brindar apoyos económicos a hogares y personas en condiciones de pobreza extrema, pobreza moderada o en situación de vulnerabilidad.

La prioridad está en las familias que viven en pobreza extrema, los adultos mayores y las personas con discapacidad, con el fin de proporcionarles un ingreso que estabilice y mejore sus condiciones de vida.



Cuándo se realizará la jornada de Ingreso Mínimo Garantizado

La jornada especial, enmarcada en la iniciativa ‘IMG en tu Localidad’, se llevará a cabo el próximo martes 30 de septiembre.

El punto de encuentro será el SuperCADE Manitas, ubicado específicamente en la Carrera 18 L #70B-50 Sur. Es importante destacar que este punto de atención se encuentra adyacente a la estación Manitas del TransMiCable.

La atención ciudadana se realizará en un horario extendido, desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m..

Estas jornadas están estratégicamente diseñadas para garantizar que los apoyos económicos y servicios complementarios lleguen de manera oportuna a la población más necesitada.

Durante la actividad, los ciudadanos de Ciudad Bolívar podrán acceder a múltiples servicios:

Durante la actividad, los ciudadanos de Ciudad Bolívar podrán acceder a múltiples servicios:

Resolución de dudas sobre IMG: El equipo de la Secretaría de Integración Social ofrecerá orientación directa para resolver cualquier inquietud sobre la estrategia y sus componentes. Bancarización y transferencias: Uno de los objetivos primordiales es fomentar la bancarización. Aquellas personas que cumplan con los criterios de focalización vigentes del programa podrán realizar la apertura de una billetera digital para recibir las transferencias monetarias. Es requisito ser mayor de edad con un documento de identificación válido y asegurar que el producto financiero se mantenga activo. Las billeteras digitales autorizadas en Bogotá para estos giros son Daviplata, Nequi, MOVii y Dale. Inclusión y fortalecimiento de capacidades: Los Grupos Impulsa estarán presentes para orientar a los asistentes en temas cruciales como la alfabetización digital y la inclusión financiera. Además, ofrecerán opciones de formación destinadas al fortalecimiento de las capacidades personales para la generación de ingresos. Beneficio de movilidad: Se proporcionará información detallada sobre el programa de Pasajes Gratis en TransMilenio. Este beneficio está dirigido a personas mayores de 62 años, individuos con discapacidad, y aquellos que se encuentren en condición de pobreza extrema o moderada, promoviendo una movilidad más digna e incluyente en la ciudad. Oferta complementaria: Habrá atención de otras entidades distritales, incluyendo la Cámara de Comercio de Bogotá, que ofrecerán información sobre programas y servicios adicionales. Adicionalmente, se dispondrá de muestras de emprendimientos locales para apoyar el talento de la comunidad.

¿Quiénes son beneficiarios del IMG?

La estrategia Ingreso Mínimo Garantizado tiene como objetivo ayudar a los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad. Para que un hogar sea potencial beneficiario en 2024, debe estar registrado en los grupos A o B del Sisbén IV.

Los apoyos económicos son entregados mensualmente a un miembro bancarizado por familia y no son retroactivos.

El programa del Distrito trabaja en complementariedad con otros subsidios de la Nación o del Distrito. Si un hogar ya recibe el monto total del subsidio que otorgaría el Distrito a través de otro programa, no recibirá recursos complementarios adicionales, asegurando una distribución equitativa de los recursos.

Los interesados en verificar su estado como beneficiarios pueden hacerlo consultando en línea, ingresando su nombre, apellido, número de documento y fecha de expedición, a través de la página web oficial del IMG de Integración Social.

La Administración Distrital recomienda a los beneficiarios bancarizados estar atentos a las notificaciones de los giros, los cuales se realizan de manera escalonada a través de mensajes de texto.

