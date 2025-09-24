Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: MUERTE DE B KING
VIDEO PERRITO RESCATADO
JORNADA DE SUBSIDIOS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / IMG abre jornada masiva de subsidios y pasajes gratis en Ciudad Bolívar

IMG abre jornada masiva de subsidios y pasajes gratis en Ciudad Bolívar

La estrategia IMG en tu Localidad, impulsada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), ofrecerá una amplia gama de apoyos económicos, orientación financiera.