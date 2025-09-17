Empezaron pagos del Ingreso Mínimo Garantizado; así puedes consultar si eres beneficiario

En un esfuerzo continuo por combatir la pobreza y la vulnerabilidad, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha rediseñado y fortalecido su estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), convirtiéndola en un pilar del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”.

Esta iniciativa, que busca mejorar la calidad de vida de millones de bogotanos, inició en septiembre de 2025 un nuevo ciclo de pagos que beneficiará a más de 956.000 personas en toda la ciudad.

El IMG, que se mantuvo vigente durante la pandemia y después de ella, es una ayuda esencial diseñada para proporcionar un respaldo económico que permita a los hogares cubrir sus necesidades básicas, promover su inclusión social y reducir las brechas de desigualdad.

Desde septiembre de 2024, la estrategia IMG evolucionó significativamente, acogiendo recomendaciones de estudios y evaluaciones para ofrecer un modelo más costo-eficiente, basado en la progresividad y la corresponsabilidad.

Uno de los cambios más importantes es la transición de un sistema de transferencias monetarias únicamente no condicionadas a una combinación de apoyos condicionados y no condicionados.

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), entidad líder de esta estrategia, ha puesto un énfasis particular en los hogares en pobreza extrema, personas mayores y personas con discapacidad.

Además, se incorporaron condicionalidades para jóvenes y hogares con niños, niñas y adolescentes, buscando fomentar la inclusión productiva, el desarrollo nutricional y la educación.

Para el año 2025, la estrategia promete integrar gradualmente nuevos componentes, incluyendo apoyos para personas en situación de “pagadiarios”, en emergencias, víctimas del conflicto armado y un componente de Gasto en Ciudad.



¿Quiénes son los beneficiarios al Ingreso Mínimo Garantizado?

Para ser parte del IMG, los hogares deben cumplir una serie de requisitos clave:

Estar registrado en el Sisbén IV de Bogotá , con clasificación en los grupos A (pobreza extrema) o B (pobreza moderada). Algunos hogares del grupo C (hasta C9) también pueden ser incluidos, especialmente si tienen personas con discapacidad o jóvenes en ruta de inclusión social y productiva.

, con clasificación en los grupos A (pobreza extrema) o B (pobreza moderada). Algunos hogares del grupo C (hasta C9) también pueden ser incluidos, especialmente si tienen personas con discapacidad o jóvenes en ruta de inclusión social y productiva. Residir habitualmente en Bogotá.

No ser beneficiario de otros programas de transferencias del Gobierno Nacional (como Renta Joven, Colombia Mayor o Renta Ciudadana) que entreguen montos iguales o superiores. Esto asegura una distribución equitativa de los recursos.

de transferencias del Gobierno Nacional (como Renta Joven, Colombia Mayor o Renta Ciudadana) que entreguen montos iguales o superiores. Esto asegura una distribución equitativa de los recursos. Contar con una cuenta activa en billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, Bancolombia a la Mano, MOVii o Dale!. Aunque no es obligatorio, se sugiere estar bancarizado para garantizar la entrega de los pagos.

Bancolombia a la Mano, MOVii o Dale!. Aunque no es obligatorio, se sugiere estar bancarizado para garantizar la entrega de los pagos. Mantener los datos personales actualizados en el Sisbén IV y estar registrado en el programa IMG.

Es crucial recordar que, aunque solo un miembro del hogar recibe el subsidio principal, un hogar puede recibir más de una transferencia en el mes con diferentes titulares, dependiendo de los componentes poblacionales que integren la familia.

Montos y modalidades de pago del IMG

Los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado se realizan mensualmente y pueden oscilar entre $60.000 y $905.000, dependiendo de la clasificación en el Sisbén IV, el número de integrantes del hogar y otros subsidios que ya reciban.

Por ejemplo, los hogares del Sisbén A pueden recibir entre $122.000 y $905.000 por transferencias no condicionadas, mientras que las personas con discapacidad (Sisbén A, B, C1-C9) reciben $190.000. Los jóvenes que se vinculen a la ruta intersectorial de inclusión social y productiva pueden recibir entre $200.000 y $400.000 por hasta tres transferencias anuales.

La dispersión de los recursos se realiza principalmente a través de billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii y Dale!. Para aquellos que no tienen acceso a plataformas digitales, los giros postales son una opción.

Un cambio relevante es la transición de los apoyos económicos Tipo C para personas mayores hacia el IMG, permitiendo que más de 60.000 adultos mayores accedan a sus recursos de manera más ágil y segura a través de billeteras digitales o la red Efecty.

¿Cómo consultar si soy beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado?

La consulta es sencilla y se puede realizar en línea. Si deseas verificar si tú o algún miembro de tu hogar son beneficiarios del IMG, sigue estos pasos:



Ingresa al portal oficial de Ingreso Mínimo Garantizado de la Secretaría Distrital de Integración Social Busca la sección de "Consulta si eres beneficiario". Ingresa tu tipo y número de documento, junto con la fecha de expedición. Haz clic en “Consultar” para ver tu estado, el ciclo de pago, el monto y la entidad financiera.

Si no apareces como beneficiario, podría deberse a que no estás clasificado en los grupos A o B del Sisbén IV, que ya recibes otro subsidio equivalente, o por inconsistencias en tus datos. En estos casos, puedes verificar tu clasificación en https://www.sisben.gov.co o contactar a la Secretaría Distrital de Integración Social a la línea 601 3808330 (opción 6).

También puedes acudir a una de las 16 subdirecciones locales de Integración Social o radicar una solicitud en el portal “Bogotá te escucha”.

