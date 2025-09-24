Tres plantas que deberías tener en tu casa para atraer abundancia en octubre

En muchas culturas del mundo, ciertas plantas no solo embellecen espacios: se les atribuye el poder de atraer abundancia, fortuna y bienestar. Y si nos acompaña octubre, mes de renuevo, incorporarlas puede ser una forma simbólica de abrir puertas y cargar de energía positiva nuestro hogar.

Aquí te presento tres plantas con historias poderosas, usos populares y maneras de cuidarlas para que empieces el mes con buen pie.

1. La crassula ovata — conocida como “planta del dinero” o jade

Esta suculenta de hojas carnosas es quizá la más famosa entre quienes creen en el simbolismo de abundancia.

En el feng shui se valora por su forma de pequeños lingotes redondos que evocan monedas, y se coloca con frecuencia cerca de la entrada de la casa o en áreas de prosperidad.

Desde un punto de vista práctico, la crassula es resistente y de bajo mantenimiento: prefiere luz indirecta brillante, riegos moderados y un sustrato con buen drenaje. Si cultivas esta planta en octubre, asegúrate de no saturar sus raíces —el exceso de agua es su principal enemigo.

Aunque no hay estudios científicos que validen que la crassula atraiga riqueza en el sentido literal, muchas personas reportan que tenerla les ayuda a enfocarse en metas económicas, y el acto de cuidar algo vivo puede fomentar una mentalidad de abundancia.

El árbol de Jade para atraer dinero y buena suerte Foto: Lexica.art

2. El citrus sinensis (naranjo) o citros de fruto

Los cítricos tienen una larga tradición simbólica en muchas culturas como emblemas de energía positiva, abundancia y prosperidad. Su fruta vibrante y su floración perfumada los convierten en símbolos de renovación.

Además, cultivar un árbol frutal dentro del entorno doméstico tiene beneficios ecológicos reales —como atraer polinizadores— y ayuda a mejorar microclimas locales.

En un estudio sobre jardines ornamentales, las plantas más visitadas por insectos fueron especies perennes nativas frente a algunas exóticas; eso sugiere que crear jardines ricos en flora puede atraer vida y energía al entorno.

Para octubre, plantar un cítrico o cuidarlo bien implica brindarle al menos 6 horas de sol diario, mantener tierra ligeramente ácida y un riego constante pero sin encharcar. Si puedes situarlo cerca de espacios de uso frecuente, conectarás su energía dinámica con la de tu día a día.

3. El pachira aquatica — conocida como “árbol de la abundancia” o “money tree”

Este árbol popular en interiores tiene un tronco frecuentemente trenzado —símbolo de unión y prosperidad— y hojas verdes que evocan crecimiento constante. Muchas personas lo adoptan como amuleto para mejorar la suerte financiera.

En cuanto a sus exigencias, no es exigente: le va bien con luz indirecta brillante, humedad moderada y riegos regulares en temporada de crecimiento. Evita corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura.

Aunque no hay evidencias científicas que demuestren que un árbol concreto atraiga riqueza, el cuidado de una planta grande promueve responsabilidad, constancia y armonía —valores asociados al éxito personal y económico.

¿Por qué asociamos plantas con la abundancia?

La idea de que una planta pueda “atraer riqueza” está más en el terreno simbólico y cultural que en la ciencia estricta.

Sin embargo, sabemos que la presencia de plantas y la biodiversidad real sí tienen efectos mensurables: los ecosistemas ricos en diversidad funcionan mejor, ofrecen más servicios ecosistémicos y soportan comunidades más saludables.

En un contexto más social, la literatura científica demuestra que las plantas nativas, sobre todo, contribuyen más a la abundancia de fauna urbana que las especies no nativas.

Un meta-análisis reciente encontró que, en espacios urbanos, las plantas nativas superan a las exóticas en su capacidad de sostener diversidad animal y regular servicios ecosistémicos.

Otra dimensión interesante: las plantas ornamentales influyen de forma significativa en la abundancia de insectos polinizadores.

En un estudio en jardines, se encontró que la especie más visitada tenía insectos 42 veces más abundantes que la menos visitada, demostrando que elegir plantas adecuadas puede revitalizar la vida en tu entorno.

En síntesis: aunque no hay fórmula mágica, combinar simbolismo, buena botánica y cuidado consciente puede convertir a estas tres plantas en claves simbólicas para arrancar octubre con abundancia.

Consejos para que te acompañen en octubre

Ubícalas en lugares significativos: entrada, sala, rincón luminoso.

entrada, sala, rincón luminoso. No descuides el riego: ni encharcar, ni dejar secar demasiado.

ni encharcar, ni dejar secar demasiado. Usa sustratos ligeros y con buen drenaje.

Fertilízalas suavemente al iniciar el mes para estimular renovación.

Cuida que reciban luz natural, pero sin exposición solar directa intensa (a menos que la especie lo tolere).

Este octubre, acompaña tus intenciones con vida verde y renovadora. Esa comunión entre mente, símbolo y naturaleza puede ayudarte a abrir puertas —y a cultivar tu propio sentido de abundancia mes tras mes.

