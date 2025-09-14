Tres plantas que debes tener en casa para mantener a raya a los ratones

Publicidad
Los ratones no sólo incomodan con ruidos y daños materiales, sino que también representan riesgos sanitarios. Aunque las trampas y venenos son soluciones comunes, muchas personas buscan alternativas naturales, menos tóxicas.
Afortunadamente, hay plantas cuyas propiedades han sido estudiadas y se ha confirmado que ciertos componentes químicos en ellas repercuten negativamente en el comportamiento de los roedores. A continuación, tres plantas que puedes tener en casa, eficaces y con respaldo científico.
Un estudio de Neena Singla y colaboradores (2014) analizó el efecto del aceite esencial de eucalipto pulverizado sobre ratas domésticas (Rattus rattus) de ambos sexos.
Utilizando concentraciones de 5 %, 10 % y 20 %, y aplicándolas en diarios rocíos, se observó que los animales consumían significativamente menos alimento en las áreas tratadas comparadas con las no tratadas. Este resultado demuestra que los ratones (y ratas) evitan los espacios impregnados con este aroma.
Además, un trabajo de revisión reciente sobre repelentes herbales señala específicamente al eucalipto como una de las plantas más beneficiosas, entre otras razones por su toxicidad baja para humanos, pero efectividad en ahuyentar roedores.
Cómo utilizarla en casa:
Un estudio empleó modelos de comportamiento con ratones (Mus musculus) en los que se utilizó aceite esencial de menta, entre otros aceites herbales como naranja, lemongrass, jengibre y geranio.
En pruebas tipo “radial arm maze” y test de preferencia luz/oscuro, se observó que los ratones evitaban las áreas tratadas con estos aceites; sin embargo, la menta no mantuvo su efecto repelente a lo largo del tiempo tan bien como otros aceites en algunos casos.
El artículo de revisión más reciente también la incluye como planta con actividad repelente: los aceites esenciales de Mentha son mencionados entre los que presentan mejores resultados contra roedores en diversas condiciones.
Cómo aprovecharla en la casa:
Aunque no necesariamente una “planta singular”, múltiples estudios muestran que algunas mezclas de aceites esenciales o metabolitos secundarios vegetales (PSMs, por sus siglas en inglés) tienen efectos repelentes bastante efectivos.
Cómo aplicarlo en casa:
No necesitas depender exclusivamente de químicos agresivos para espantar ratones. Tener plantas como eucalipto, menta, o usar mezclas herbales con aceites esenciales basados en evidencia científica, puede formar una barrera natural que los roedores evitan.
No hay garantía absoluta, pero los estudios muestran que estas opciones reducen significativamente comportamiento no deseado en ratones. Si las integras con medidas prácticas del hogar, es muy probable que notes una disminución en su presencia.