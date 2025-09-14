Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
PREDICCIÓN MHONI VIDENTE
REMATE DIAN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / En Casa  / Tres plantas que debes tener en casa para mantener a raya a los ratones

Tres plantas que debes tener en casa para mantener a raya a los ratones

Algunos aromas naturales resultan más que simples fragancias: ciertas plantas producen compuestos que los ratones encuentran molestos, al punto de evitarlos.