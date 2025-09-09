Trucos caseros: potencia tu limpieza con vinagre y alcohol, ¿funcionará?

Tanto el vinagre como el alcohol son aliados muy útiles en las tareas de limpieza, aunque muchas veces no se aprovechan todas sus cualidades. No siempre es necesario recurrir a grandes cantidades de detergentes industriales, ya que existen alternativas caseras económicas y eficaces elaboradas a partir de estos dos ingredientes.

Quizás ya los emplees de forma frecuente en tu hogar, pero ¿conoces realmente cuál es la función principal de cada uno? Sus propiedades químicas hacen que no sirvan para lo mismo ni para cualquier tipo de superficie, por lo que conviene diferenciar bien sus usos.

Usos del vinagre en el hogar

El vinagre es un producto versátil: puede aplicarse en la limpieza del baño, la cocina, el lavado de ropa, la desinfección de muebles y hasta como complemento culinario para potenciar el sabor de los alimentos, gracias a su acidez. Incluso, algunas personas lo utilizan en rituales energéticos o de purificación.



Su mayor ventaja es su capacidad para remover la grasa. Este atributo lo hace especialmente práctico en la cocina, donde las paredes y superficies suelen impregnarse de aceite. Una mezcla de vinagre con media taza de agua actúa como un desengrasante

Económico, libre de químicos agresivos y fácil de preparar en casa. Algunas combinaciones recomendadas son:



Vinagre con jugo de limón y agua para eliminar grasa y sarro.

y agua para eliminar grasa y sarro. Vinagre blanco con vaselina para dar brillo a la madera.

para dar brillo a la madera. Vinagre blanco con agua tibia para trapear pisos.

tibia para trapear pisos. Vinagre con limón para limpiar azulejos.

Además, por su bajo pH y propiedades antibacterianas, también es apto para limpiar telas y tapicería. Sin embargo, si se busca una desinfección profunda, lo más recomendable es recurrir al alcohol, ya que el vinagre no está clasificado como desinfectante potente.



Usos del alcohol en el hogar

Antes de usar alcohol para limpiar, es necesario aclarar que no todos los tipos son adecuados. El alcohol de farmacia, sin importar la graduación, no es el más indicado. El que realmente se utiliza para el aseo del hogar es el alcohol isopropílico, debido a su pureza y eficacia.

Cuando se trata de desinfectar a fondo, el alcohol es insuperable. Sus propiedades antisépticas eliminan bacterias de manera rápida y, al evaporarse sin necesidad de diluirse, resulta muy práctico. Otra de sus ventajas es que puede aplicarse en aparatos electrónicos, ya que no conduce electricidad y permite limpiar sin dañar dispositivos como celulares, teclados, televisores o computadores.

Eso sí, no conviene aplicarlo sobre superficies delicadas como madera barnizada, cuero, plásticos o pinturas, porque puede deteriorarlas. También hay que recordar que es inflamable y puede irritar piel u ojos, por lo que siempre debe manipularse con cuidado.