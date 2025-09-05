Así puedes entrar gratis a la Feria del Hogar y comprar más barato; fecha y hora

La Feria del Hogar es uno de los eventos más representativos de la capital y se realiza en Corferias, un recinto reconocido por albergar diversas ferias y exposiciones. Este encuentro reúne a numerosas empresas y emprendedores que buscan atraer a los visitantes y lograr excelentes resultados en ventas.

En esta edición, más de 400 compañías y proyectos relacionados con el hogar se instalarán en los diferentes pabellones. Los asistentes podrán encontrar una amplia oferta que incluye colchones, muebles, electrodomésticos, artesanías, artículos de decoración y mucho más. Esta será la edición número 42 de esta importante muestra empresarial.

Lee más: El verdadero significado de los botones de tu plancha y cuál usas mal



La feria estará abierta al público desde el jueves 4 hasta el domingo 21 de septiembre en el recinto de Teusaquillo. Para ingresar, es necesario adquirir una boleta por persona, aunque existe una jornada especial con entrada gratuita.



¿Cuándo será el Trasnochón gratis de la Feria del Hogar?

Quienes deseen ingresar sin costo podrán hacerlo el viernes 5 de septiembre, entre las 6:00 p.m. y las 10:00 p.m., durante el tradicional Trasnochón. En este horario, los asistentes podrán disfrutar de promociones, artículos con descuentos y otras sorpresas preparadas por los expositores.

“Nos gusta ser una feria de puertas abiertas y, luego de dos exitosas versiones del Trasnochón en 2023 y 2024 que reunieron a miles de asistentes, decidimos repetir la experiencia para este 2025.

Los más de 1.100 expositores tendrán todos los pabellones habilitados para ofrecer beneficios y actividades especiales para quienes nos acompañen en esta jornada”,

Publicidad

Señaló Marcela Sánchez, jefe de proyecto de la Feria del Hogar.Durante estas cuatro horas, los visitantes podrán recorrer todos los espacios temáticos, organizados de la siguiente forma:



Pabellón 1

Nivel 1: Bienestar y Belleza

Nivel 2: Gastronomía Alternativa



Nivel 1: Bienestar y Belleza Nivel 2: Gastronomía Alternativa Pabellón 3

Nivel 1: Cocina, utensilios y servicios para el hogar

Nivel 2: Bazar Internacional



Nivel 1: Cocina, utensilios y servicios para el hogar Nivel 2: Bazar Internacional Pabellón 4: Electrodomésticos y Tecnología



Electrodomésticos y Tecnología Pabellón 5: BRISSA Kids



BRISSA Kids Pabellón 5A : Moda



: Moda Pabellón 6

Nivel 1: Decoración, Diseño y Navidad

Nivel 2: Pabellón del Emprendimiento – Bazarbog



Nivel 1: Decoración, Diseño y Navidad Nivel 2: Pabellón del Emprendimiento – Bazarbog Pabellón 7: Expojoyas



Expojoyas Pabellón 8

Nivel 1: Ropa de cama

Nivel 2: Hecho en Bogotá – Secretaría de Desarrollo Económico



Nivel 1: Ropa de cama Nivel 2: Hecho en Bogotá – Secretaría de Desarrollo Económico Pabellones 11 al 23: Descanso y Confort – Muebles y Colchones



Descanso y Confort – Muebles y Colchones Áreas libres 4 y 5: Comidas Típicas



Comidas Típicas Corredor entre pabellones 3 y 4: Calle de Food Trucks

Horarios y valor de las entradas

La Feria estará abierta hasta el 21 de septiembre entre las 10:00 a.m. y las 8:00 p.m.. De lunes a miércoles y los viernes, se ofrece la promoción 2x1 en boletas desde las 4:00 p.m. El valor de la entrada es de $15.000 para personas mayores de 12 años. Los boletos pueden comprarse en las taquillas de Corferias o a través del portal web oficial.

Publicidad

Trasnochón: una noche para aprovechar descuentos

El Trasnochón se realizará el viernes 5 de septiembre de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., con entrada gratuita para todos. Durante esta jornada especial, habrá descuentos exclusivos y experiencias únicas para los visitantes. Algunas ofertas destacadas incluyen:

