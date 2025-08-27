El verdadero significado de los botones de tu plancha y cuál usas mal

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Si alguna vez te has preguntado qué significan los botones de tu plancha más allá de “alto” o “bajo”, este artículo es para ti. La mayoría de los usuarios simplemente giran la perilla o presionan botones al azar, sin saber que cada símbolo tiene un propósito específico que facilita el cuidado de la ropa y evita daños.
Puedes leer: Ni limón, ni bicarbonato: tes secretos económicos para conservar el negro de tu ropa
En la mayoría de las planchas modernas encontrarás símbolos como puntos, líneas o figuras que representan distintos niveles de calor. Por ejemplo:
Usar el botón incorrecto puede quemar, brillar o marcar la tela. Las sedas, sintéticos y lencería deben plancharse con calor bajo; el algodón y lino requieren calor alto. El vapor es útil para eliminar arrugas difíciles, pero nunca sobre tejidos que puedan mancharse o deformarse con humedad excesiva.
Sorprendentemente, el botón de vapor es uno de los más mal utilizados. Muchos lo activan en todas las prendas, incluso en las más delicadas, sin saber que puede dejar manchas, marcas de agua o incluso dañar la tela. Activarlo solo cuando la prenda lo permita prolonga la vida útil de tu ropa y mejora los resultados al planchar.
Publicidad
Puedes leer: La verdad sobre el hueco en las tapas de vidrio de las ollas: ayuda a ahorrar dinero
Conocer los botones y sus funciones no solo hace que tu ropa luzca mejor, sino que también previene accidentes y alarga la vida de tus prendas. No subestimes esos símbolos: usarlos correctamente hace la diferencia entre un planchado profesional y uno que podría arruinar tu prenda favorita.
Publicidad