El verdadero significado de los botones de tu plancha y cuál usas mal

Si alguna vez te has preguntado qué significan los botones de tu plancha más allá de “alto” o “bajo”, este artículo es para ti. La mayoría de los usuarios simplemente giran la perilla o presionan botones al azar, sin saber que cada símbolo tiene un propósito específico que facilita el cuidado de la ropa y evita daños.

En la mayoría de las planchas modernas encontrarás símbolos como puntos, líneas o figuras que representan distintos niveles de calor. Por ejemplo:



Un punto: Indica temperatura baja, ideal para prendas delicadas como seda o nylon.

Indica temperatura baja, ideal para prendas delicadas como seda o nylon. Dos puntos: Temperatura media, pensada para fibras sintéticas resistentes y algodón fino.

Temperatura media, pensada para fibras sintéticas resistentes y algodón fino. Tres puntos: Temperatura alta, perfecta para telas gruesas como lino o algodón grueso.

Temperatura alta, perfecta para telas gruesas como lino o algodón grueso. Símbolos de vapor o gotas de agua: Activan la función de vapor para alisar arrugas profundas.

Activan la función de vapor para alisar arrugas profundas. Botón de autolimpieza o “calc clean”: Se encarga de eliminar residuos de cal o minerales acumulados dentro de la plancha.

Cómo elegir el botón adecuado según la prenda

Usar el botón incorrecto puede quemar, brillar o marcar la tela. Las sedas, sintéticos y lencería deben plancharse con calor bajo; el algodón y lino requieren calor alto. El vapor es útil para eliminar arrugas difíciles, pero nunca sobre tejidos que puedan mancharse o deformarse con humedad excesiva.

El botón más mal usado de la plancha

Sorprendentemente, el botón de vapor es uno de los más mal utilizados. Muchos lo activan en todas las prendas, incluso en las más delicadas, sin saber que puede dejar manchas, marcas de agua o incluso dañar la tela. Activarlo solo cuando la prenda lo permita prolonga la vida útil de tu ropa y mejora los resultados al planchar.

Recomendaciones finales para planchar correctamente

Revisa siempre las etiquetas de tus prendas antes de usar la plancha.

Ajusta la temperatura y el vapor según la tela.

Evita presionar demasiado sobre telas delicadas.

Mantén limpia la base de la plancha para evitar marcas en la ropa.

Conocer los botones y sus funciones no solo hace que tu ropa luzca mejor, sino que también previene accidentes y alarga la vida de tus prendas. No subestimes esos símbolos: usarlos correctamente hace la diferencia entre un planchado profesional y uno que podría arruinar tu prenda favorita.