La verdad sobre el hueco en las tapas de vidrio de las ollas: ayuda a ahorrar dinero

En la cocina siempre hay trucos y detalles que a veces pasamos por alto. Uno de ellos es el famoso huequito que traen muchas tapas de vidrio en las ollas. Seguramente lo has visto mil veces, pero no siempre se sabe para qué está ahí ni mucho menos cómo puede ayudarte en la economía del hogar. Pues bien, aquí te contamos la verdad de su uso y por qué resulta tan práctico.

Puedes leer: Ni bicarbonato, ni vinagre; brilla tus metales en la cocina con esta combinación mágica

¿Para qué sirve realmente el hueco en las tapas de vidrio?

El hueco no es un simple adorno. Su función principal es dejar salir el vapor de manera controlada mientras cocinas. Cuando el calor queda atrapado dentro de la olla, se acumula demasiada presión y es ahí cuando la comida se desborda, la tapa empieza a vibrar o el agua se riega por toda la estufa. El huequito evita eso, dejando escapar la cantidad justa de vapor.



Además, gracias a este orificio, el vidrio no se empaña tanto y puedes vigilar mejor la cocción sin necesidad de levantar la tapa a cada rato. Y todas sabemos que cuando uno levanta la tapa, el calor se escapa y la preparación tarda más en estar lista.

La verdad sobre el hueco en las tapas de vidrio /Comercio

Puedes leer: El error que estás cometiendo en la cocina con las esponjas de lavar la loza



¿Por qué me ayuda a ahorrar dinero?

Aquí está lo interesante: al mantener una salida de vapor equilibrada, las ollas con tapa de vidrio no pierden tanto calor. Eso significa que la comida se cocina más rápido y con una temperatura más estable. ¿El resultado? Usas menos gas o menos electricidad si tu estufa es eléctrica.

También te ahorra dinero de otra forma: al evitar que las preparaciones se derramen, reduces el gasto en limpieza de la estufa y evitas desperdicio de comida. No hay nada más molesto que se te riegue el arroz o la sopa, porque además de la pérdida de alimentos, toca gastar más agua y detergente para dejar todo impecable.

Para las amas de casa que pasan horas en la cocina, este pequeño detalle hace la diferencia. Permite que el arroz quede en su punto sin tener que estar pendiente de que se bote, que las sopas hiervan sin causar un desastre y que las salsas se cocinen sin tanto movimiento de tapa. En otras palabras, el huequito es un aliado silencioso de la economía del hogar: ahorra energía, evita desperdicio y facilita la vida.