¿Para qué sirven las rayas de las toallas? La curiosa razón que pocos saben

Seguro que alguna vez te has fijado en esas líneas que tienen casi todas las toallas y te has preguntado: ¿para qué están ahí? Pues resulta que no son simple decoración. Ese detalle, conocido como "borde dobby", tiene funciones bastante prácticas que hoy te vamos a contar.

El borde dobby no es otra cosa que una franja tejida de forma diferente al resto de la toalla. Sirve principalmente para dar estructura y resistencia. Al colocar esta sección especial, se evita que la toalla se deforme o se deshilache con el uso y los lavados. Además, facilita que mantenga su forma original durante mucho más tiempo.

Pero ahí no para la cosa. Esta franja también tiene una intención estética: le da un acabado más elegante y distinguible a una prenda que usamos a diario y que, de otra forma, sería simplemente un pedazo de tela uniforme. Gracias a ese detalle, las toallas se ven mejor en cualquier baño o spa, y de paso ayudan a identificar la calidad del producto.

Además de darles un toque distintivo, estas líneas ayudan a que las toallas se sequen más rápido. Esto se debe a que la textura y el diseño favorecen la circulación del aire, lo que facilita la evaporación del agua , haciendo que el proceso de secado sea más eficiente. Así, no solo se ve bien, sino que también es funcional.



Lo que dicen en redes: teorías y bromas sobre las rayas en las toallas

Eso sí, como en internet no perdonan nada, muchos usuarios han bromeado sobre el famoso borde dobby. En redes sociales circulan memes diciendo que esas rayas son para dividir la toalla: una parte para secarse la cara y otra para el cuerpo, o para no confundir de qué lado ya se usó. Aunque suene divertido, la verdad es que no existe una regla oficial sobre usar la toalla siguiendo esa "línea divisoria" . Es pura creatividad de la gente.

En conclusión, esas rayas no están ahí por casualidad. El borde dobby ayuda a reforzar la estructura de la toalla, a hacerla más resistente y, de paso, a darle un toque de estilo. Y si tú quieres aprovechar esa franja para organizar cómo usas tu toalla, pues adelante. A fin de cuentas, ¡nada como darle su propio uso creativo a las cosas!

