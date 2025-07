¿Para qué sirve la tira de tela en la espalda de algunas camisas? Te contamos su origen

Si alguna vez te has preguntado qué función tiene esa pequeña tira de tela que aparece en la parte superior de la espalda de ciertas camisas, justo debajo del cuello, aquí te damos la respuesta. Aunque parece un simple adorno, tiene un nombre, una historia y una utilidad práctica que no muchos conocen.

Este detallito, que puede pasar desapercibido a simple vista, se llama “locker loop” o en español, “lazo de casillero”. Y sí, tiene una razón de ser que va mucho más allá de la decoración o el diseño.

El “locker loop” surgió originalmente en los Estados Unidos, allá por los años 60, cuando era común que los hombres usaran camisas de vestir incluso para ir a clases o a entrenamientos. Como en los vestuarios escolares no había ganchos tradicionales ni suficiente espacio para colgar las prendas, los fabricantes empezaron a incorporar esta pequeña tira de tela en la parte trasera de la camisa. Así, los estudiantes podían colgarla en un gancho o clavo sin que se arrugara o terminara en el piso.

Pero no solo se usó en colegios. También era bastante común en barcos y camarotes, donde los espacios eran tan reducidos que tener dónde colgar una camisa sin dañar el cuello era un lujo. De ahí también que varias marcas náuticas adoptaran el diseño como parte de su identidad.

Más allá de lo práctico: un detalle con estilo

Aunque hoy en día no todas las camisas lo tienen, muchas marcas de ropa casual, sobre todo las de estilo preppy o universitario, siguen incluyendo el “locker loop” como parte del diseño. Algunos lo mantienen por tradición, otros como toque estético, y hay quienes aún le encuentran utilidad para colgar la camisa en sitios sin perchero.

Incluso, en su época, este lazo se convirtió en un pequeño símbolo social entre los jóvenes. Según cuentan, cuando un chico tenía pareja, solía cortar el “locker loop” de su camisa como señal de que ya no estaba disponible. Y al revés, algunas chicas usaban ese pedacito de tela como recuerdo de su pareja. Cosas de la moda y las costumbres de antes.

¿Debo cortarlo o dejarlo?

Aunque ya no tiene una función clave para la mayoría de las personas, el “locker loop” no estorba ni afecta la camisa en sí. Si te incomoda, puedes cortarlo con cuidado, pero si no molesta, lo mejor es dejarlo ahí. Al fin y al cabo, puede salvarte si un día necesitas colgar la prenda en un sitio sin gancho, y además, conserva ese toque clásico que le da un aire más tradicional a la camisa.

Así que ya sabes: ese pequeño lazo que probablemente nunca habías usado, tiene una historia curiosa detrás. Y aunque no sea indispensable, sigue ahí como un detalle que mezcla lo funcional con lo estético. ¿Lo habías notado antes?