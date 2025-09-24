B King estuvo varios días en poder de autoridades mexicanas hasta confirmarse su muerte

El cuerpo sin vida del cantante colombiano B King, cuyo nombre real es Bayron Sánchez Salazar, ya fue entregado a sus familiares luego de que los restos fueran plenamente identificados y se confirmara que efectivamente corresponden al artista que había sido reportado como desaparecido en México desde el martes 16 de septiembre.

Ahora, luego de que el lunes 22 de septiembre se anunciara la lamentable noticia, han surgido varias reacciones e interrogantes por parte de seguidores del cantante que desapareció y falleció en el país vecino junto a su amigo, el Dj Jorge Luis Herrera Lemo, conocido como Regio Clown.

Pues aunque una de las preguntas que más ronda es quiénes y por qué apagaron la vida de estos jóvenes artistas, hay otras inconformidades por parte de usuarios en redes, especialmente, sobre la forma en que las autoridades en México manejaron los hechos.



B King y Regio Clown ya habían sido encontrados por autoridades

Y es que entre los detalles que han salido a la luz se conoció que los cuerpos sin vida de B King y Regio Clown no fueron encontrados el lunes 22 de septiembre cuando se anunció la muerte de los colombianos, sino que los restos ya estaban en poder de autoridades mexicanas desde días atrás.



Este detalle fue dado a conocer por las propias autoridades mexicanas que informaron que los restos fueron recuperados desde el 17 de septiembre, un día después de la desaparición de los jóvenes; sin embargo ante la opinión pública se siguió manejando información que hablaba solo de su desaparición, por lo que se activaron búsquedas no solo en México sino también en Colombia, despertando, incluso, la reacción del presidente Gustavo Petro, pidiendo ayuda para dar con el paradero de los artistas.

Pero esta omisión de información, pese a que genera algunos disgustos entre seguidores de los artistas, tiene una fuerte razón de ser y es que cuando B King y Regio Clown fueron encontrados sin vida, no fue posible su identificación, posiblemente, por el estado de los cuerpos, lo que obligó a las autoridades a someter los restos a una identificación con familiares.

Este proceso tardó unos días en los que se mantuvo activa la búsqueda de los colombianos ya que, al no tener certeza de que los cuerpos sí correspondían a los artistas, no se podía divulgar dicha información, ni se podía frenar la búsqueda.

Y fue solo hasta la tarde del lunes 22 de septiembre que se tuvo plena confirmación de la identidad de los cuerpos, por lo que finalmente se emitió el comunicado en el que se anunció la lamentable pérdida de los artistas.

Publicidad

Otro de los interrogantes que se encuentra en redes sociales es si los familiares de B King y Regio Clown sabían que ya las autoridades tenían los cuerpos en custodia o si ellos también continuaron con la búsqueda inocentes de lo que estaba ocurriendo; sobre esto se infiere que internamente los familiares de los colombianos sí fueron informados sobre el posible hallazgo sin vida ya que fue necesario que ellos mismo ayudaran en la identificación de los cuerpos.

Sin embargo, todo se manejó con cautela para no entorpecer la investigación y no difundir información falsa hasta tener la completa certeza de que los artistas habían perdido la vida en hechos que aún son materia de investigación.