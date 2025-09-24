Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: MUERTE DE B KING
VIDEO PERRITO RESCATADO
JORNADA DE SUBSIDIOS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / VIDEO: Perrito rescatado en incendio se devuelve por su correa antes de salir

VIDEO: Perrito rescatado en incendio se devuelve por su correa antes de salir

En un insólito video un perro de raza Staffordshire Terrier, demostró un sorprendente nivel de calma y disciplina al asistir a su propio salvamento.

VIDEO: En pleno incendio perrito conmueve al no querer salir de su casa sin su collar
En pleno incendio perrito conmueve al no querer salir de su casa sin su collar
Foto: Captura de video redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 24 de sept, 2025