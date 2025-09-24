VIDEO: Perrito rescatado en incendio se devuelve por su correa antes de salir

La peor pesadilla de cualquier familia con animales de compañía es enfrentar una catástrofe como un incendio sin poder auxiliar a su ser querido.

Sin embargo, la historia de Oakley, un perro de cuatro años en Aurora, Estados Unidos, ha dado la vuelta al mundo tras volverse un símbolo de la inteligencia canina y la obediencia, incluso ante el peligro extremo.

El incidente ocurrió el pasado 11 de septiembre, cuando la policía y bomberos acudieron a una llamada de emergencia en una casa de Whitehall Court, Illinois.

Las llamas eran visibles desde la parte trasera de la vivienda, y los agentes Michael Ely y Jacob Leonard, del Departamento de Policía de Aurora, forzaron la entrada para verificar que no hubiera nadie en riesgo.

Aunque no se encontraron humanos, el oficial Ely descubrió a Oakley en una de las habitaciones, visiblemente confundido por el humo. Lo que sucedió a continuación fue lo que revolucionó las redes sociales.

A pesar de que el agente lo llamó para que se acercara, el Staffordshire bull terrier azul se internó más en la vivienda. Lejos de ser una señal de miedo, el perro estaba cumpliendo con una regla implícita: no salir sin su correa.

Oakley corrió hacia el comedor, justo al lado de la puerta que daba al jardín, y señaló dónde estaba colgada su correa.

Según se observa en el video captado por la cámara corporal del oficial, Oakley mantuvo la calma, se sentó tranquilo y esperó a que el oficial le colocara su correa antes de que pudieran salir juntos. En ese instante, se escucha al agente Michael Ely decirle: “Buen chico”.

El video muestra cómo el oficial tose por el humo inhalado al realizar el rescate, mientras que Oakley demostró un instinto sorprendente y una disciplina que le valió los aplausos globales.

La acción insólita rápidamente se volvió viral, y muchos usuarios bromearon diciendo que el animal "no iba a romper las leyes de la correa delante de un agente".

Tras salir sanos y salvos, el perrito Oakley no solo se ganó el amor mundial por su tranquilidad en el incendio, sino también el reconocimiento del Jefe de Policía, Matt Thomas.

El Jefe Thomas se mostró orgulloso por la reacción de sus oficiales, destacando que "su rápida respuesta marcó una gran diferencia y siempre es gratificante cuando podemos devolver a un familiar, incluso a uno de cuatro patas sano y salvo a sus seres queridos”.

Los dueños de Oakley, quienes pidieron permanecer en el anonimato, revelaron que el perro es de personalidad tranquila y amorosa. Además, confirmaron que es un "perrito atlético al que le encanta jugar y luchar".

Finalizaron su declaración expresando su inmensa gratitud al oficial Michael Ely por salvar a su querida mascota: “Estamos eternamente agradecidos con Mike del Departamento de Policía de Aurora por salvar a nuestro querido perro”.

El caso de Oakley se suma a la lista de incidentes recientes donde los perros han demostrado un valor excepcional en situaciones de incendio.

En julio, en Francia, otro perro llamado Fievel actuó como un verdadero vigilante. Fievel detectó una anomalía y alertó a sus dueños con sus ladridos tras oír los gritos de ayuda de unos vecinos cuya casa estaba en llamas.

Gracias a la alerta temprana de Fievel, una familia en Bailleul —compuesta por una pareja y sus cuatro hijos, incluyendo un bebé de apenas seis días— pudo ser rescatada.

A pesar de haber perdido todas sus pertenencias, uno de los miembros de la familia rescatada agradeció a sus vecinos y al equipo de rescate, denominándolos "nuestros salvadores", y admitió haber pensado que "íbamos a morir".

Estos sucesos demuestran que, más allá de ser mascotas amorosas (a Oakley le encanta acurrucarse, roncar fuerte y comer mantequilla de cacahuete, según sus dueños), los perros como Oakley y Fievel son verdaderos héroes familiares con instintos agudos y una lealtad inquebrantable.

