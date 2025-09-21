Video: Joven practicaba parkour en puente y delincuente intentó robarlo: "veo esa cámara"

Un impactante video grabado en Sibaté, Cundinamarca, se ha vuelto viral luego de mostrar el momento en que un joven fue víctima de un intento de robo mientras practicaba parkour en un puente peatonal.

El deportista urbano, identificado como Julián Cruz, relató que el hecho ocurrió mientras entrenaba y que la reacción rápida gracias a sus movimientos fue lo que le permitió escapar de la peligrosa situación.

El joven llevaba consigo una cámara para registrar sus entrenamientos cuando un hombre se le acercó bajo la excusa de acusarlo de vender drogas en el sector. De inmediato, Julián entendió que la verdadera intención era arrebatarle sus pertenencias. La tensión creció aún más cuando el agresor sacó un arma cortopunzante y lo amenazó directamente.

“Me quería robar, yo le expliqué que estaba entrenando parkour, pero sin mediar palabra sacó un cuchillo y lo lanzó hacia mi pecho”, contó el joven en la publicación que compartió en su cuenta de Instagram, donde mostró las imágenes del angustioso momento.



Parkour como escape en un puente de Sibaté

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo, en el instante en que el agresor intentó despojarlo de la cámara, el joven recurrió a su conocimiento en parkour para hacer un rápido descenso desde el puente y salir del lugar ileso.

“Por fortuna ya había entrenado en ese puente y pude escapar de la manera más rápida”, aseguró.

Publicidad

Aunque perdió su bicicleta y su maleta, Julián tomó la decisión de no oponer resistencia. “Lo material se recupera, pero la vida no. Decidí no enfrentarme porque el sector es muy solitario y uno nunca sabe con quién se topa”, agregó en su relato.

Publicidad

Tras el hecho, el joven lanzó un llamado de advertencia a todos los practicantes de deportes urbanos en espacios públicos: “Tengan mucho cuidado por donde transitan, si salen a entrenar háganlo en compañía y nunca pongan resistencia porque no sabemos con quién nos vamos a encontrar”.

Un video que alerta sobre la seguridad

El clip no solo generó impacto por la tensión del momento, sino también por la forma en que la disciplina del parkour terminó siendo clave para salvar al joven de un robo que pudo tener consecuencias más graves. La grabación se difundió rápidamente y generó comentarios de apoyo, aunque también preocupación por la inseguridad en zonas solitarias.

El caso refleja cómo este deporte, que consiste en aprovechar las capacidades motrices del cuerpo para superar obstáculos, no solo es una expresión física y urbana, sino que en situaciones extremas puede significar la diferencia entre ser víctima o lograr escapar.

La publicación se convirtió en una advertencia para quienes entrenan en espacios abiertos: la pasión por el deporte no debe hacer olvidar las precauciones de seguridad necesarias.

Mira también: ¡Pilas! Nueva modalidad de robo azota a Bogotá: ladrones se disfrazan para atracar a sus víctimas