La Kalle  / Noticias  / Nación  / Caso Zulma Guzmán: se habrían enviado frambuesas a otros destinos, ¿a quiénes llegaron?

Caso Zulma Guzmán: se habrían enviado frambuesas a otros destinos, ¿a quiénes llegaron?

La investigación por el caso talio suma nuevas preguntas: las autoridades analizan si Zulma Guzmán habría realizado otros envíos de frambuesas y a quiénes pudieron llegar.

Zulma Guzmán habría enviado más frambuesas
Foto: redes sociales, ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 20 de dic, 2025

La detención de Zulma Guzmán Castro en el Reino Unido marcó un punto de inflexión en uno de los procesos judiciales más delicados que enfrenta actualmente la justicia colombiana. La empresaria, requerida por Interpol mediante circular roja, fue localizada en Londres luego de un operativo de rescate en el río Támesis, lo que permitió confirmar su identidad y activar los protocolos judiciales internacionales.

Desde entonces, Guzmán permanece bajo supervisión médica en territorio británico, situación que ha retrasado su presentación ante un tribunal para iniciar formalmente el trámite de extradición hacia Colombia. Mientras su situación jurídica se define en Europa, en el país avanzan nuevas indagaciones que amplían el alcance del caso más allá del hecho inicial que conmocionó a Bogotá.

Fiscalía analiza otros envíos y posibles nuevos involucrados

De acuerdo con información revelada por el diario El Tiempo, la Fiscalía General de la Nación investiga otros pedidos de frutas realizados por Guzmán antes y después de la muerte de dos menores, ocurrida en abril de este año tras consumir frambuesas contaminadas con talio. Estos envíos habrían sido dirigidos a dos mujeres cuya identidad aún está en proceso de verificación por parte de las autoridades.

Uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores es que, el 6 de abril, cuando una de las niñas ya había fallecido y la otra se encontraba en estado crítico, Guzmán realizó nuevas compras de frambuesas y otros alimentos. Estos movimientos fueron documentados en informes de la policía judicial y hacen parte del expediente que hoy se analiza en Colombia.

En medio de las diligencias, el padre de una de las menores fallecidas fue interrogado sobre la posible relación entre Guzmán y las destinatarias de estos pedidos. Según trascendió, el hombre reconoció haber tenido una relación sentimental con la empresaria, aunque aseguró no tener claridad sobre la identidad de las personas que recibieron los paquetes.

El caso tiene como antecedente la muerte de dos niñas tras la ingesta de alimentos contaminados con talio, una sustancia altamente tóxica y prohibida en el país desde hace décadas. Especialistas han explicado que este metal pesado es difícil de detectar en etapas tempranas, lo que complica el diagnóstico oportuno de las víctimas.

Además, la Fiscalía no descarta posibles vínculos con otros fallecimientos ocurridos en años anteriores, así como la eventual participación de terceros en la logística de los envíos. Mientras tanto, Guzmán continúa en Londres, a la espera de que se defina su futuro judicial, mientras en Colombia el caso sigue sumando elementos que podrían cambiar su rumbo.

