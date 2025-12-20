Revelan detalles de lo que hizo Zulma Guzmán en Argentina antes de su captura

La captura de Zulma Guzmán en Londres marcó un punto clave en un caso que ha generado conmoción en Colombia y seguimiento internacional. La mujer tenía una circular roja de Interpol por su presunta responsabilidad en la muerte de dos niñas en el norte de Bogotá, luego de que consumieran frambuesas contaminadas con talio, hechos ocurridos entre el 5 y el 9 de abril del presente año.

Tras su detención en el Reino Unido, las autoridades colombianas están a la espera de que se active el proceso formal de extradición para que Guzmán comparezca ante la justicia. Mientras se define ese procedimiento, comienzan a salir a la luz detalles sobre sus movimientos fuera del país luego de la muerte de las menores.

De acuerdo con información revelada por el diario argentino La Nación, Guzmán habría salido de Colombia poco después de los hechos y llegó a Argentina en abril del año pasado. No se trataba, sin embargo, de un desplazamiento aislado. Según el medio, la mujer ya tenía antecedentes de entradas y salidas frecuentes entre ambos países.



“Según pudo reconstruir La Nación de fuentes oficiales, desde 2023, cuando se instaló en la Argentina, hizo varios viajes fuera del país, la mayoría a Colombia. En 2023, se fue el 24 de septiembre y regresó el 9 de octubre. Volvió a irse el 8 de diciembre y regresó el 1 de abril de 2024 y después de dos meses volvió a viajar para volver el 1 de octubre de 2024”, indicaron desde el diario argentino.



Estudios, viajes y una hipótesis descartada

El mismo medio señaló que, durante su estancia en Argentina, Guzmán inició un proceso académico. Según la reconstrucción periodística, pese a que en Colombia ya habían fallecido dos de las víctimas, la mujer comenzó estudios de posgrado en ese país.

“Guzmán llegó a la Argentina en 2023 y el año pasado se postuló para ingresar en un curso de posgrado, al que fue admitida en diciembre de 2024. Inició la cursada el 14 de abril de 2025 y la sostuvo hasta el 31 de agosto, cuando comunicó por escrito su decisión de abandonar el programa para radicarse en otro país”, explicaron en La Nación.

En paralelo a la búsqueda internacional, investigadores de Interpol en Argentina evaluaron una posible hipótesis adicional: que Guzmán hubiera regresado al país utilizando una identidad falsa. Esa línea fue analizada mientras la circular roja aún no estaba activa.

“A pedido de Interpol, en Colombia estuvieron investigando a la sospechosa porque se sabía que había estado viviendo en la Argentina. Pero en el tiempo en que estuvo en el país, la circular roja no estaba vigente. Cuando se publicó la orden de captura internacional, ya no estaba en la Argentina. Había indicios de que había viajado a Londres y una pista señalaba que habría regresado a la Argentina con una identidad falsa, pero con su detención en Inglaterra esa hipótesis quedó descartada”, indicaron fuentes al diario La Nación.

La detención en Reino Unido cerró esa posibilidad y dejó el caso a la espera de los próximos pasos judiciales.