Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO VIRAL
CASO NIÑAS ENVENENADAS
CANDIDATA MISS UNIVERSO
¿DESAPARECE EL 4XMIL?
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Indignante video: influencer agrede a un abuelito solo para ganar likes en redes sociales

Indignante video: influencer agrede a un abuelito solo para ganar likes en redes sociales

Un video difundido en redes sociales en el que se observa un acto de violencia contra una persona de la tercera edad, ahora hace parte de un proceso judicial en contra del influencer.

Adulto mayor fue agredido
Influencer graba agresión a un adulto mayor
Foto: capturas de video de Bi Noticias
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 20 de dic, 2025

Un influencer fue grabado mientras agredía físicamente a un adulto mayor en un hecho ocurrido en una vía pública del municipio de Jesús María, en el estado de Aguascalientes, México. El propio agresor difundió el video en redes sociales, donde quedó registrado el ataque, presuntamente realizado con el objetivo de generar visibilidad digital.

De acuerdo con la información disponible, el adulto mayor caminaba por la zona acompañado de su perro cuando fue interceptado por dos hombres. En la grabación se observa que uno de ellos comienza a propinarle golpes y patadas, mientras el otro registra la escena con un celular.

Puedes leer: Hermanitos fallecieron abrazados en un incendio; sus papás los habían dejado encerrados

Influencer golpea a un adulto mayor

El hombre agredido intenta protegerse y retroceder durante el ataque, sin que se evidencie una provocación previa.

El video muestra que la agresión ocurre en plena vía pública y que el adulto mayor se encontraba en aparente situación de vulnerabilidad. La grabación no especifica la duración exacta del ataque, pero sí deja en evidencia varios golpes directos. Tampoco se identifica el momento exacto en el que finaliza el hecho ni si la víctima recibió atención médica inmediata.

Te puede interesar

  1. Madre denuncia grave hecho en jardín infantil del ICBF en el sur de Bogotá
    Madre denuncia grave hecho en jardín infantil del ICBF en el sur de Bogotá
    /Foto: ICBF(Logo) / IA (de referencia)
    Noticias

    Mamita denuncia abuso de su bebé de 2 años en jardín del ICBF: “Yo fui quien la vistió”

  2. Imágenes del hotel La Cabuya del Bronx
    Imágenes del hotel La Cabuya del Bronx
    /Foto: AFP
    Bogotá

    Imágenes del hotel La Cabuya del Bronx: revelan todo lo que pasó durante siete años de abuso

Hasta ahora, no se revela la identidad del influencer involucrado ni la del adulto mayor agredido. Las autoridades informaron que el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía correspondiente, que adelanta la revisión del material audiovisual para determinar responsabilidades penales.

De igual manera, aun no se confirma públicamente si existen capturas, imputaciones formales o medidas judiciales en curso contra los implicados.En México este tipo de conductas pueden ser investigadas como delitos de lesiones y en casos donde la víctima es una persona adulta mayor, las sanciones pueden verse agravadas.

El Código Penal Federal de México contempla penas que pueden ir desde varios meses hasta años de cárcel, dependiendo de la gravedad de las lesiones, el uso de violencia y las condiciones de la víctima.

Publicidad

Asimismo, en situaciones donde se demuestra intención de causar daño o donde el hecho se comete contra una persona en condición de indefensión, las autoridades pueden aplicar agravantes legales, lo que incrementa la pena. Además, la difusión del video podría ser analizada dentro del proceso judicial como un elemento probatorio adicional.

Te puede interesar

  1. Aparecen videos de la fiesta dentro de la Universidad Nacional
    Aparecen videos de la fiesta dentro de la Universidad Nacional
    /Fotos: Universidad Nacional y captura de pantalla X
    Noticias

    Revelan videos de fiesta en Universidad Nacional de la que hubo denuncia de abuso

  2. Wilfrido Vargas, cantautor, músico y director de orquesta dominicano
    Wilfrido Vargas, cantautor, músico y director de orquesta dominicano
    /Foto: Instagram @wilfridovargas_oficial
    Música

    La famosa canción de merengue que revela abuso a niña de 13 años

Publicidad

Las investigaciones buscan establecer no solo la responsabilidad del agresor directo, sino también la del acompañante que grabó el hecho, en caso de que se determine algún grado de participación o complicidad. Por ahora, el caso continúa en etapa de análisis por parte de las autoridades competentes.

Puedes leer: Madre es sentenciada por vínculo indebido con una estudiante; su hija pide la pena máxima

Las autoridades reiteraron que este tipo de conductas pueden tener consecuencias penales, independientemente de que se hayan realizado con fines de entretenimiento o viralización.

Mira también: Revelan premonitorias palabras finales de reconocido influencer antes de fallecer

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

México

Influenciador digital

Creador de contenidos

Violencia

Video