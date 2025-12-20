Indignante video: influencer agrede a un abuelito solo para ganar likes en redes sociales

Un influencer fue grabado mientras agredía físicamente a un adulto mayor en un hecho ocurrido en una vía pública del municipio de Jesús María, en el estado de Aguascalientes, México. El propio agresor difundió el video en redes sociales, donde quedó registrado el ataque, presuntamente realizado con el objetivo de generar visibilidad digital.

De acuerdo con la información disponible, el adulto mayor caminaba por la zona acompañado de su perro cuando fue interceptado por dos hombres. En la grabación se observa que uno de ellos comienza a propinarle golpes y patadas, mientras el otro registra la escena con un celular.

Puedes leer: Hermanitos fallecieron abrazados en un incendio; sus papás los habían dejado encerrados



Influencer golpea a un adulto mayor

El hombre agredido intenta protegerse y retroceder durante el ataque, sin que se evidencie una provocación previa.



El video muestra que la agresión ocurre en plena vía pública y que el adulto mayor se encontraba en aparente situación de vulnerabilidad. La grabación no especifica la duración exacta del ataque, pero sí deja en evidencia varios golpes directos. Tampoco se identifica el momento exacto en el que finaliza el hecho ni si la víctima recibió atención médica inmediata.



Hasta ahora, no se revela la identidad del influencer involucrado ni la del adulto mayor agredido. Las autoridades informaron que el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía correspondiente, que adelanta la revisión del material audiovisual para determinar responsabilidades penales.

De igual manera, aun no se confirma públicamente si existen capturas, imputaciones formales o medidas judiciales en curso contra los implicados.En México este tipo de conductas pueden ser investigadas como delitos de lesiones y en casos donde la víctima es una persona adulta mayor, las sanciones pueden verse agravadas.

🔴 SUJETOS GOLPEAN A HOMBRE EN SITUACIÓN DE CALLE PARA GRABAR UN VIDEO



Los hechos ocurrieron en Pocitos, del municipio de Jesús María, Aguascalientes. pic.twitter.com/elEVxqP9mu — BI NOTICIAS (@BI_Noticias) December 18, 2025

El Código Penal Federal de México contempla penas que pueden ir desde varios meses hasta años de cárcel, dependiendo de la gravedad de las lesiones, el uso de violencia y las condiciones de la víctima.

Publicidad

Asimismo, en situaciones donde se demuestra intención de causar daño o donde el hecho se comete contra una persona en condición de indefensión, las autoridades pueden aplicar agravantes legales, lo que incrementa la pena. Además, la difusión del video podría ser analizada dentro del proceso judicial como un elemento probatorio adicional.

Publicidad

Las investigaciones buscan establecer no solo la responsabilidad del agresor directo, sino también la del acompañante que grabó el hecho, en caso de que se determine algún grado de participación o complicidad. Por ahora, el caso continúa en etapa de análisis por parte de las autoridades competentes.

Puedes leer: Madre es sentenciada por vínculo indebido con una estudiante; su hija pide la pena máxima

Las autoridades reiteraron que este tipo de conductas pueden tener consecuencias penales, independientemente de que se hayan realizado con fines de entretenimiento o viralización.

Mira también: Revelan premonitorias palabras finales de reconocido influencer antes de fallecer